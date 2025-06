Italia, la Nazionale meno "mondiale"

In pratica per un giocatore italiano che va all’estero, ce ne sono 4 francesi che lasciano la Francia, spesso per cercare e trovare fortuna nel nostro campionato. Sempre guardando il report del CIES e limitandoci alla stagione appena conclusa, gli italiani censiti all’estero erano 158, con punte di 14 giocatori in Slovenia e a Malta, non proprio due Paesi dell’élite calcistica europea. Sempre per rendere l’idea, quest’anno c’erano 1189 calciatori francesi all’estero, 93 dei quali nei vari campionati professionistici italiani, così come 514 spagnoli in giro per il mondo, 45 dei quali sbarcati nel nostro Paese.