Baldini riparte dall'Italia Under 21, è ufficiale: "L'azzurro è un grande orgoglio". Barazagli il suo vice

Adesso è anche ufficiale: Silvio Baldini è il nuovo ct dell'Italia Under 21. Dopo l'addio al Pescara, arrivato in seguito alla promozione in Serie B, il tecnico toscano è pronto a ripartire dalla Nazionale e lo farà perdendo il posto di Carmine Nunziata. "Sono felice ed emozionato - le parole di Baldini - ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo. Vestire l'azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l'unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l'ora di iniziare".