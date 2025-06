Salta anche l'ipotesi Pioli, 48 ore per scegliere tra De Rossi e Gattuso

Stefano Pioli non sarà il prossimo ct della Nazionale. Si è promesso alla Fiorentina e tornerà in Viola dopo 6 anni. A questo punto, dopo il no di Ranieri, per Gravina e i dirigenti federali è arrivato il tempo delle riflessioni. In Figc si sono dati 48 ore per scegliere il nome del dopo Spalletti. Le caratteristiche sono ormai chiare: un allenatore poco fissato con la tattica e di buonsenso. Un cosiddetto normalizzatore. Difficile però trovare un nome credibile. Ancelotti e Allegri, le persone perfette per il ruolo, si sono già accasati.