Lunedì sarà il giorno dell'annuncio di Gattuso in Nazionale, in settimana la presentazione

La scelta è ormai fatta: Rino Gattuso sarà il nuovo ct della Nazionale. I tempi dovrebbero essere rispettati. Gravina vuole chiudere entro domani, per annunciare lunedì il nuovo ct. La presentazione dovrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana. Il presidente federale ha già parlato più volte con Gattuso. C'è solo da ratificare l'accordo di persona. Il contratto sarà come quello di Spalletti (non superiore ai due milioni) e avrà come scadenza il prossimo Mondiale (augurandosi che l'Italia possa essere presente).