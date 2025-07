Genoa protagonista nel triangolare in Spagna

Sorride il Genoa nel triangolare amichevole disputato questa sera al Carlos Tartiere di Oviedo tra i rossoblù di Vieira, i padroni di casa del Real Oviedo e il Villarreal. Tre gare da 45' l'una che hanno visto i Grifoni del tecnico francese sconfiggere 3-1 il Villarreal, formazione che giocherà la prossima Champions League, grazie ai gol di Norton-Cuffy, Vitinha e Gronbaek, rete per gli spagnoli di Kumbwala e pareggiare 0-0 contro i padroni di casa. Ai rigori disputati dopo entrambe le sfide vittoria 5-4 contro il Villarreal e sconfitta 5-3 contro l'Oviedo con errore dal dischetto del neo acquisto Colombo. Vieira ha sfruttato l'impegnativo test per provare quasi tutti i giocatori a disposizione, sono rimasti a casa gli ultimi rientrati Vasquez, Ostigard e l'acciaccato Ekuban, ed è stata l'occasione per l'esordio sia di Valentin Carboni che di Lorenzo Colombo, apparsi ancora indietro rispetto ai meccanismi della squadra.