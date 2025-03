Nations League: Italia-Germania, in palio c’è anche un pezzo di Mondiale

Italia-Germania non è mai una sfida banale. Anche nel doppio confronto dei quarti di finale di Uefa Nations League ci si giocherà molto di più rispetto all’eventuale semifinale contro una tra Danimarca e Portogallo. La vincente tra gli azzurri e i tedeschi verrà infatti inserita nel Gruppo A di qualificazione mondiale, insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo: la perdente, al contrario, entrerà nel Gruppo I, da cinque squadre insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Nulla di proibitivo, ma la vittoria renderebbe il cammino verso la Coppa del Mondo 2026 più agevole. Per affrontare i tedeschi a San Siro Luciano Spalletti si affida ancora una volta alla difesa a tre: oltre a Donnarumma in porta, dietro sono confermatissimi Di Lorenzo e Bastoni, con Calafiori leggermente favorito su Buongiorno per completare il reparto. Sulle fasce spazio a Politano a destra e Udogie a sinistra, con il trio di centrocampo composto da Rovella, Barella e Tonali (fresco vincitore della Carabao Cup da protagonista con il Newcastle). Qualche dubbio in più in attacco: il forfait di Retegui apre a diverse soluzioni, ma la scelta dell’ex tecnico del Napoli dovrebbe ricadere su Raspadori e Kean, con l’ex Sassuolo a orbitare attorno all’attaccante della Fiorentina.