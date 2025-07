Vinicius: “Ho già raggiunto molto, ma voglio lasciare un’eredità oltre il calcio”

“Ho già raggiunto molto, ma i miei sogni non sono finiti. Voglio vincere ancora tanto e il mio sogno più grande è lasciare un’eredità che vada oltre il calcio”. In un’intervista concessa a GQ Vinicius spiega quelli che sono i suoi prossimi obiettivi: “Giocare a questo livello sembra un sogno. Gioco per il club più grande al mondo e per la mia nazionale, so che il mio percorso ispira altre persone. Sapere che la mia storia può motivare qualcuno a inseguire i propri sogni significa tutto. Rappresentare il mio paese e la mia famiglia sui palcoscenici più importanti non lo darò mai per scontato. Oltre al calcio voglio lasciare un’eredità, soprattutto con tutto il lavoro che sto facendo con la mia fondazione per migliorare il sistema educativo in Brasile”.