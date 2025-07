Bayern Monaco, per Musiala possibile rientro entro fine 2025

L'attaccante del Bayern Monaco Jamal Musiala usa ancora le stampelle dopo essersi fratturato una gamba durante il Mondiale per Club, ma il Bayern Monaco spera di poterlo recuperare entro la fine dell'anno. Il 22enne centrocampista offensivo è stato portato via in barella per il dolore dopo uno scontro con il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, durante la sconfitta per 2-0 contro il Paris Saint-Germain nei quarti di finale di questo mese. "Jamal usa ancora le stampelle, ma il percorso è molto, molto positivo", ha dichiarato giovedì Max Eberl, membro del consiglio direttivo sportivo del Bayern, durante la presentazione del nuovo acquisto Luis Díaz.