Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
italia-israele

Italia-Israele, Udine blindata: preoccupa l'ordine pubblico

Previsto un corteo da diecimila persone (annunciate) a 4km dallo stadio. Sul tetto dello stadio cecchini per difendere la squadra ospite

14 Ott 2025 - 08:51

L'accordo di pace in Medio Oriente non smorza le tensioni attorno al match tra Italia e Israele di questa sera a Udine. Con gli uomini di Ben Shimon (già battuti 5-4 nella rocambolesca andata disputata in Ungheria) sarà la classica partita da bollino rosso, non solo in ottica sportiva. Se da una parte c'è l'obiettivo playoff alle qualificazioni Mondiali, su cui gli azzurri con una vittoria potrebbero mettere una seria ipoteca, dall'altra c'è la questione ordine pubblico, col rischio di nuovi cortei pro Pal. E questo nonostante l'intesa Hamas-Tel Aviv abbia fatto tacere le armi nella Striscia di Gaza.

Il Comitato per la Palestina-Udine lo fa capire a chiare lettere: "Non cambia niente per noi - fanno sapere a LaPresse -. La manifestazione si basa su una serie di rivendicazioni che ad oggi non si sono realizzate. È ovvio che le immagini che arrivano da Gaza sono accolte con gioia, saremo felici se ci sarà una tregua reale ma siamo scettici". Il corteo, quindi, ci sarà e sono attese "diecimila persone, di cui oltre un migliaio provenienti da fuori" e transiterà "a 4 km dallo stadio".

A Udine presenti molti militari, col piano del Viminale che prevede di dividere in due tronconi le forze dell'rdine per separare di almeno 3km i manifestanti dai tifosi. Attorno allo stadio sarà istituita una zona rossa con controlli tramite metal detector e raggi x, la paura è che qualche manifestante abbia acquistato un biglietto per creare il caos anche all'interno ma la sicurezza all'interno dello stadio preoccupa meno le forze dell'ordine. Sui tetti dell'hotel che ospita Israele e anche sui tetti dello stadio ci sono cecchini a difesa della nazionale ospite, scrive la Gazzetta dello Sport, mentre in cielo si sentono diversi elicotteri che presidiano la zona.

Non sarà, insomma, la solita partita della Nazionale, accompagnata da entusiasmo e seguita allo stadio in un clima di generale entusiasmo. Ne è ben consapevole il ct Gattuso che, in conferenza stampa, ha messo subito le cose in chiaro: vedere le immagini di Gaza in festa, ha osservato, "è bellissimo. Siamo tutti contentissimi". Ringhio ha ringraziato le "10/11mila persone che saranno allo stadio" ma anche detto di rispettare "chi resterà fuori. Mi spiace per le famiglie che avrebbero voluto portare i loro figli. Ma bisogna rispettare anche chi non verrà". 

Leggi anche

Italia contro Israele per blindare i playoff: una vittoria per la certezza

italia-israele
udine
blindata

Ultimi video

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:57
MCH FESTA CAPOVERDE MONDIALE MCH

Capo Verde, delirio allo stadio per la qualificazione ai Mondiali

02:10
SRV RULLO ITALIA, RETEGUI-PIO: LA NUOVA COPPIA (MUSICATO) 13/10 SRV

Retegui-Pio Esposito: la coppia gol "Mondiale"

03:11
SRV RULLO COPERTINA, RITORNA IL CAMPIONATO (MUSICATO) 13/10

Campionato, dove eravamo? Tra sogni e paure

02:08
SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

02:01
SRV RULLO VIGILIA NAZIONALE GATTUSO 13/10 SRV

Italia, la vigilia di Gattuso verso il bivio Mondiale

01:55
MCH RIVER-SARMIENTO 0-1 MCH

River sempre più in crisi, ko anche col Sarmiento

02:01
SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

01:52
SRV RULLO ATTESA INTER, TRA THURAM E LAUTARO 13/10 SRV

Inter, gli scherzi di Thuram: una pausa con il sorriso

01:33
SRV RULLO JUVE, PROBLEMA BREMER 13/10 SRV

Juve, maledizione Bremer: si opera al ginocchio

00:59
DICH SAVIOLA SU LAUTARO MARTINEZ 13/10 SRV

Saviola: "Lautaro è l'attaccante più forte del mondo"

00:36
DICH GATTUSO PRE ISRAELE PER LATE NEWS 13/10 DICH EDL EDL

Gattuso: "Playoff da conquistare. Non dobbiamo sbagliare"

00:51
DICH GATTUSO PRE ISRAELE SU ....10/10 DICH

Gattuso: "Le immagini della pace a Gaza? Emozionante"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

I più visti di Nazionale

Francesco Pio Esposito l'11 ottobre 2025 contro l'Estonia (Qualificazioni Mondiali 2026) a 20 anni, 3 mesi e 16 giorni

Pio Esposito subito nella top 10 dei marcatori azzurri più giovani: la classifica

DICH PIO ESPOSITO POST ESTONIA DICH

Pio Esposito: "Si parla tanto di me, mi esaltano o mi screditano: io non ascolto"

Centravanti promossi: Kean, Retegui ed Esposito da 7. Donnarumma "paperone"

Fiducia a Kean-Retegui, Orsolini a destra: le formazioni ufficiali

Italia, vietato sbagliare: Gattuso sceglie un 4-4-2 a trazione anteriore

Kean, primi esami negativi. Solo la risonanza dirà se potrà esserci con Israele

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:23
Ilicic: "Senza Covid, avrei portato l'Atalanta in finale di Champions"
11:11
Milan-Como a Perth, Calcagno: "Il problema non è la partita, ma il modello da seguire"
09:11
In campo per la salute, nasce la Nazionale Italiana Sanitari
08:00
Die Zeit: "Qatar e Arabia non qualificate ai Mondiali, la Fifa li aiuta"
23:43
Barcellona, verso il rientro Fermín e Lamine Yamal