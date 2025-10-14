Italia-Israele, Udine blindata: preoccupa l'ordine pubblico

Il Comitato per la Palestina-Udine lo fa capire a chiare lettere: "Non cambia niente per noi - fanno sapere a LaPresse -. La manifestazione si basa su una serie di rivendicazioni che ad oggi non si sono realizzate. È ovvio che le immagini che arrivano da Gaza sono accolte con gioia, saremo felici se ci sarà una tregua reale ma siamo scettici". Il corteo, quindi, ci sarà e sono attese "diecimila persone, di cui oltre un migliaio provenienti da fuori" e transiterà "a 4 km dallo stadio".