Bari, tifosi contestano la squadra sull'aereo del rientro

Contestazione sotto il settore ospiti al fischio finale, proteste all'aeroporto di Pisa e sull'aereo che ha riportato a Bari la squadra e alcuni tifosi: tensioni ieri dopo la rovinosa sconfitta del Bari ad Empoli per 5-0, nella prima gara della gestione del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini (nei giorni scorsi c'era stato l'esonero del predecessore Fabio Caserta). Come emerge da più video diffusi sui social, la presenza di tifosi e giocatori sull'aereo che riportava in Puglia la squadra ha generato un corto circuito con un faccia a faccia dai toni forti tra sostenitori infuriati e alcuni giocatori: c'è stato un intervento delle forze dell'ordine sull'aeromobile per calmare gli animi. Il volo è partito con un'ora di ritardo. Nel dopo gara i ds Magalini e Di Cesare avevano chiesto "scusa" alla piazza sportiva per la prestazione indecorosa nello stadio toscano. Dopo 13 partite il Bari ha 13 punti ed è in piena zona play out: la squadra tornerà in campo il 4 dicembre in trasferta per il recupero della gara contro la Juve Stabia.