Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bari, tifosi contestano la squadra sull'aereo del rientro

30 Nov 2025 - 12:47

Contestazione sotto il settore ospiti al fischio finale, proteste all'aeroporto di Pisa e sull'aereo che ha riportato a Bari la squadra e alcuni tifosi: tensioni ieri dopo la rovinosa sconfitta del Bari ad Empoli per 5-0, nella prima gara della gestione del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini (nei giorni scorsi c'era stato l'esonero del predecessore Fabio Caserta). Come emerge da più video diffusi sui social, la presenza di tifosi e giocatori sull'aereo che riportava in Puglia la squadra ha generato un corto circuito con un faccia a faccia dai toni forti tra sostenitori infuriati e alcuni giocatori: c'è stato un intervento delle forze dell'ordine sull'aeromobile per calmare gli animi. Il volo è partito con un'ora di ritardo. Nel dopo gara i ds Magalini e Di Cesare avevano chiesto "scusa" alla piazza sportiva per la prestazione indecorosa nello stadio toscano. Dopo 13 partite il Bari ha 13 punti ed è in piena zona play out: la squadra tornerà in campo il 4 dicembre in trasferta per il recupero della gara contro la Juve Stabia. 

Ultimi video

03:00
DICH MAROTTA 2 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Dopo il calcio ho un sogno nel cassetto..."

01:08
DICH NICOLA PRE BOLOGNA DICH

Nicola: "Sono contentissimo di incontrare il Bologna in questo momento"

03:29
DICH LLORENTE DA MIAMI DICH

Llorente: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Juve un po' in difficoltà"

03:38
DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

00:43
MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

02:22
DICH TONI DA MIAMI DICH

Toni: "Yildiz mi fa impazzire, Juve da scudetto. E Pio Esposito mi somiglia"

01:50
DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

03:34
DICH FOFANA POST LAZIO 29-11 DICH

Fofana: "Scudetto? Si parla a maggio, non prima"

01:08
MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

01:17
MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

03:01
DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

02:25
DICH CONCEICAO POST JUVE-CAGLIARI 29/11 DICH

Conceiçao: "Non siamo stati bravi all'inizio, poi bene con la reazione al gol subito"

01:57
DICH MAROTTA 1 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Degli scudetti alla Juve il più bello è il primo"

03:00
DICH MAROTTA 2 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Dopo il calcio ho un sogno nel cassetto..."

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:58
Lecce, Di Francesco: "Finalmente un po' di fortuna. Bravi i ragazzi a resistere"
14:52
Inter, Sucic prima del Pisa: "Dobbiamo essere più cinici"
14:49
Torino, Baroni rischia: "Abbiamo fragilità da risolvere necessariamente"
14:46
Torino, Asllani: "Chiedo scusa per il rigore. Trenta minuti inaccettabili"
14:40
Inter, Chivu: "Lautaro aveva avuto la febbre due giorni prima del derby"