Attesi 10mila napoletani all'Olimpico: aumentano le misure di sicurezza

Cresce l'attesa per la sfida tra Roma e Napoli in programma questa sera all'Olimpico. Nonostante la trasferta sia ormai vietata da anni ai residenti in Campania, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport saranno circa 10mila i tifosi del Napoli presenti allo stadio. I supporter, provenienti dal Lazio e dalle regioni limitrofe, saranno divisi tra settore ospiti e tribune: la Prefettura ha rafforzato così le misure di sicurezza, aumentando il numero degli steward soprattutto nelle due tribune. All'occorrenza, ci saranno anche diverse unità delle forze dell'ordine pronte a entrare. La rivalità tra la tifoseria giallorossa e quella napoletana è aumentata a dismisura negli ultimi anni, in particolare dall'omicidio di Ciro Esposito nel 2014 per mano dell'ultrà della Roma Daniele De Santis.