Italia, Germania o Argentina? La nazionale tedesca è in pole per Nicolò Tresoldi

Trentadue anni dopo, non è così scontato che il figlio, nato a Cagliari e poi cresciuto a Gubbio, prosegua nel percorso azzurro di famiglia, anzi. Nel 2017, il bomber fresco di tripletta all'Inter si è trasferito con la famiglia in Germania, ad Hannover, e nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza tedesca. Da quel momento, a 18 anni, ha sempre giocato con le Under della Germania, anche perché da Coverciano non erano mai arrivati segnali incoraggianti.