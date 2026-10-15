NAZIONALE

Italia, Germania o Argentina? La nazionale tedesca è in pole per Nicolò Tresoldi

L'attaccante classe 2004 del Club Brugge deciderà dopo l'Europeo Under 21 con i tedeschi, Klopp pronto a strapparlo alla concorrenza

15 Ott 2026 - 09:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Italia, Germania o Argentina? Tre opzioni mica male nella margherita relativa alla nazionale maggiore che Nicolò Tresoldi sfoglierà da qui all'estate 2027. La deadline per la scelta definitiva è relativa all'Europeo Under 21, competizione che l'attaccante 22enne del Club Brugge giocherà con la squadra tedesca, con l'obiettivo di portare a casa la vittoria come fece il padre e difensore Emanuele, da riserva dell'Italia, nel 1994. 

Trentadue anni dopo, non è così scontato che il figlio, nato a Cagliari e poi cresciuto a Gubbio, prosegua nel percorso azzurro di famiglia, anzi. Nel 2017, il bomber fresco di tripletta all'Inter si è trasferito con la famiglia in Germania, ad Hannover, e nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza tedesca. Da quel momento, a 18 anni, ha sempre giocato con le Under della Germania, anche perché da Coverciano non erano mai arrivati segnali incoraggianti. 

Da promessa del tennis (selezionato nell'Under 12 con Cobolli e Nardi) a talento vero nel mondo del calcio, con i primi passi mossi nella Serie B tedesca con l'Hannover proprio nel 2022. Dopo tre stagioni, il passaggio al Club Brugge nell'estate 2025, per "appena" 7,5 milioni di euro, mentre il suo profilo veniva completamente ignorato dalle società italiane.

Nell'estate scorsa il momento in cui Tresoldi è stato più vicino al ritorno in Italia e a una chance in Serie A: dopo la vittoria del campionato belga da capocannoniere con 19 reti in 40 partite, la Roma si fece avanti con un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, raccogliendo il "no" del Club Brugge che adesso chiede addirittura 60 milioni

Tornando al discorso nazionale, sulla carta si potrebbe fare avanti anche l'Argentina a causa delle origini della madre Barbara. Stando alle dichiarazioni dello stesso attaccante, sarà però duello Italia-Germania e la decisione avverrà solo dopo gli Europei Under 21 della prossima estate. Anche se, per quanto Tresoldi abbia parlato con Klopp e Mancini ed entrambe le federazioni chiarendo la sua posizione attuale, la sensazione nell'aria è quella di una nazionale tedesca molto più avanti con i lavori

Una pole facilitata dal percorso nelle selezioni giovanili che hanno aiutato la valorizzazione del calciatore, dandogli fiducia in tempi non sospetti. Poi c'è anche un fattore concreto: l'Italia sembra aver trovato l'attaccante del futuro con Pio Esposito, mentre la Germania si trova quasi scoperta in quel ruolo. A Klopp manca una punta vera e Tresoldi sarebbe perfetto per occupare quella casella. Non nel Paese dove è nato, ma in quello che è poi diventato casa. 

Leggi anche
Champions League

Disastro Italia: solo 4 punti in 8 partite di Champions, oggi tre squadre su quattro sarebbero fuori da tutto

nicolo tresoldi
inter
milan
nazionale
italia
germania
club brugge

Ultimi video

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

03:46
DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

00:41
mch seedorf allenatore corinthians

Seedorf riparte dal Corinthians: la presentazione

00:49
DICH AMORIM 2 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Camarda è pronto, lui ama giocare nel Milan"

00:52
DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

00:55
DICH PAVLOVIC VIGILIA 14/10 DICH

Pavlovic: "Felice e orgoglioso del rinnovo. Il modulo? Basta sapere cosa fare"

02:31
DICH SPALLETTI 1 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Vogliamo vivere fino in fondo il percorso europeo, senza tensione"

01:07
DICH CONCEICAO VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Conceiçao: "Dobbiamo migliorare tutti, serve fare il possibile per prenderci i tre punti"

00:41
DICH SPALLETTI 2 VIGILIA VIGO 14/10 DICH

Juve, Spalletti: "Fondamentale cambiare, abbiamo una rosa forte"

00:32
Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

Europa League: domani Celta Vigo-Juventus

00:28
Europa League: domani Salisburgo-Milan

Europa League: domani Salisburgo-Milan

01:32
Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

Amorim e Spalletti, pressione alle stelle

01:39
Champions, stasera serve una Roma "Real"

Champions, stasera serve una Roma "Real"

01:19
Inter, di chi è la colpa?

Inter, di chi è la colpa?

03:43
DICH CARNESECCHI: "DONNARUMMA' E' IL NOSTRO HAALAND"

Atalanta, Carnesecchi: "Donnarumma? È il nostro Haaland"

00:33
Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla" DICH

Sarri: "Carnesecchi? Non gli perdono nulla"

I più visti di Nazionale

Nicolò Tresoldi

Italia-Germania per Tresoldi: Mancini può ancora sperare per il 2027

Da Leoni a Koleosho, poi le sorprese: 15 giovani azzurri emigrati all'estero per farsi strada 

Leoni, Koleosho e...le sorprese. Nazionale, futuro dall'estero: 15 talenti emigrati in cerca di fortuna

DICH MANCINI SU CITY OK

Mancini, confronto col giornalista: "City colpevole? E di cosa?"

DICH ROMANO POST TURCHIA X SITO DICH

Romano: "Abbiamo reagito bene, la Nazionale me la son goduta"

Roberto Mancini

Ecco la prima Italia del Mancini-bis: nove volti nuovi nei 34 convocati per la Nations League

Retegui e Pessina piegano Malta, l'Italia non brilla ma torna a vincere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:27
Champions League: 'tipicamente mourinhesca', l'Équipe sulla vittoria del Real
Logo Manchester City
11:07
Caso Manchester City, la Premier accelera: c'è la data del verdetto
10:47
Milan, in Austria la grande chance per il riscatto europeo: "Il Salisburgo è a pezzi"
10:30
Inter, perché Carlos Augusto non è entrato contro il Bruges
Sede Inter
10:13
Inter, sirene dal Qatar per Oaktree: "Contatti preliminari"