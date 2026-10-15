Italia, Germania o Argentina? La nazionale tedesca è in pole per Nicolò Tresoldi

Italia, Germania o Argentina? Tre opzioni mica male nella margherita relativa alla nazionale maggiore che Nicolò Tresoldi sfoglierà da qui all'estate 2027. La deadline per la scelta definitiva è relativa all'Europeo Under 21, competizione che l'attaccante 22enne del Club Brugge giocherà con la squadra tedesca, con l'obiettivo di portare a casa la vittoria come fece il padre e difensore Emanuele, da riserva dell'Italia, nel 1994.
Trentadue anni dopo, non è così scontato che il figlio, nato a Cagliari e poi cresciuto a Gubbio, prosegua nel percorso azzurro di famiglia, anzi. Nel 2017, il bomber fresco di tripletta all'Inter si è trasferito con la famiglia in Germania, ad Hannover, e nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza tedesca. Da quel momento, a 18 anni, ha sempre giocato con le Under della Germania, anche perché da Coverciano non erano mai arrivati segnali incoraggianti.
Da promessa del tennis (selezionato nell'Under 12 con Cobolli e Nardi) a talento vero nel mondo del calcio, con i primi passi mossi nella Serie B tedesca con l'Hannover proprio nel 2022. Dopo tre stagioni, il passaggio al Club Brugge nell'estate 2025, per "appena" 7,5 milioni di euro, mentre il suo profilo veniva completamente ignorato dalle società italiane.
Nell'estate scorsa il momento in cui Tresoldi è stato più vicino al ritorno in Italia e a una chance in Serie A: dopo la vittoria del campionato belga da capocannoniere con 19 reti in 40 partite, la Roma si fece avanti con un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, raccogliendo il "no" del Club Brugge che adesso chiede addirittura 60 milioni.
Tornando al discorso nazionale, sulla carta si potrebbe fare avanti anche l'Argentina a causa delle origini della madre Barbara. Stando alle dichiarazioni dello stesso attaccante, sarà però duello Italia-Germania e la decisione avverrà solo dopo gli Europei Under 21 della prossima estate. Anche se, per quanto Tresoldi abbia parlato con Klopp e Mancini ed entrambe le federazioni chiarendo la sua posizione attuale, la sensazione nell'aria è quella di una nazionale tedesca molto più avanti con i lavori.
Una pole facilitata dal percorso nelle selezioni giovanili che hanno aiutato la valorizzazione del calciatore, dandogli fiducia in tempi non sospetti. Poi c'è anche un fattore concreto: l'Italia sembra aver trovato l'attaccante del futuro con Pio Esposito, mentre la Germania si trova quasi scoperta in quel ruolo. A Klopp manca una punta vera e Tresoldi sarebbe perfetto per occupare quella casella. Non nel Paese dove è nato, ma in quello che è poi diventato casa.