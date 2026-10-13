L'Inter e il gol subito dal milanista Tresoldi: "Per me è come un derby". Il padre: "Sogna il Milan"

Dopo un inizio di gara incoraggiante, l'Inter è andata sotto a San Siro contro il Club Brugge. L'autore del gol? Il milanista Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 conteso dalla nazionale italiana e da quella tedesca. Una fede calcistica mai rinnegata, anzi sottolineata, anche nel prepartita ai microfoni di Sky Sport: "Per me è un derby, è sempre stato il mio sogno giocare a San Siro, giocare contro l'Inter per me che sono milanista ancora meglio, è un sogno, spero di godermi questi 90' e di divertirmi il più possibile".
In mattinata, era invece stato il padre Emanuele, ex difensore dell'Atalanta, a spiegare il legame tra il figlio e i rossoneri: "Giocherà mai in Serie A? Magari sì. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan. E se lo chiamasse l’Inter? Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere".
Tresoldi, in nazionale maggiore con Italia o Germania? Le parole di Mancini
Durante l'ultima sosta per le nazionali, Roberto Mancini aveva parlato così di Tresoldi: "Ha detto che si sente 50% italiano e 50% tedesco. Speriamo che da giugno sarà 51% italiano e 49% tedesco...". Dal 2023, intanto, Nicolò veste la maglia dell'Under 21 tedesca con cui ha raccolto 26 presenze e 16 reti.
Nato a Cagliari nel 2004 e trasferitosi poi a Gubbio per seguire il padre calciatore, Tresoldi si è spostato con la famiglia in Germania a 13 anni nel 2017, più precisamente ad Hannover dove è cresciuto nelle giovanili della squadra locale fino all'esordio nella Serie B tedesca nel 2022. Nell'estate 2025 il trasferimento al Club Brugge, con cui ha vinto campionato belga e supercoppa.