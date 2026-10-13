L'Inter e il gol subito dal milanista Tresoldi: "Per me è come un derby". Il padre: "Sogna il Milan"

Dopo un inizio di gara incoraggiante, l'Inter è andata sotto a San Siro contro il Club Brugge. L'autore del gol? Il milanista Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 conteso dalla nazionale italiana e da quella tedesca. Una fede calcistica mai rinnegata, anzi sottolineata, anche nel prepartita ai microfoni di Sky Sport: "Per me è un derby, è sempre stato il mio sogno giocare a San Siro, giocare contro l'Inter per me che sono milanista ancora meglio, è un sogno, spero di godermi questi 90' e di divertirmi il più possibile".