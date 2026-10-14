Retroscena Tresoldi: la Roma ci aveva provato ma il Bruges punta alla cessione record

Da un paio di stagioni infatti Tresoldi è monitorato con attenzione da tanti grandi club. Nell'ultima sessione di mercato in particolare il bomber del Bruges è stato corteggiato da tanti. In Italia quest'estate ci ha provato la Roma che aveva messo sul piatto circa 35 milioni, bonus inclusi, per riportare a casa il prolifico attaccante. Non abbastanza per il club belga che, anche prima della tripletta di San Siro, sapeva di avere un gioiellino tra le mani. In estate si erano affacciate anche Atletico Madrid e Barcellona per chiedere informazioni ma la volontà del Bruges di trattenerlo per un'altra stagione è stata irremovibile.