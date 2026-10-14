Retroscena Tresoldi: la Roma ci aveva provato ma il Bruges punta alla cessione record

14 Ott 2026 - 16:05
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© italyphotopress

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Nicolò Tresoldi è l'uomo copertina della prima serata del secondo turno di Champions League. L'attaccante classe 2004 è stato grande protagonista della vittoria a sorpresa del suo Bruges a San Siro contro l'Inter: l'attaccante italo-tedesco ha firmato una tripletta che accende ancora di più i riflettori su di lui.

Da un paio di stagioni infatti Tresoldi è monitorato con attenzione da tanti grandi club. Nell'ultima sessione di mercato in particolare il bomber del Bruges è stato corteggiato da tanti. In Italia quest'estate ci ha provato la Roma che aveva messo sul piatto circa 35 milioni, bonus inclusi, per riportare a casa il prolifico attaccante. Non abbastanza per il club belga che, anche prima della tripletta di San Siro, sapeva di avere un gioiellino tra le mani. In estate si erano affacciate anche Atletico Madrid e Barcellona per chiedere informazioni ma la volontà del Bruges di trattenerlo per un'altra stagione è stata irremovibile. 

Una scelta che oggi sembra più che lungimirante. I belga con Tresoldi puntano a una cessione record nella storia non solo del club ma anche della Jupiter League. Al momento è Chris Tzolis la cessione più remunerativa di un club del Belgio: 40 milioni di euro. Una cifra che non era sufficiente quest'estate per il bomber italo tedesco, figurarsi dopo questo exploit. Il Bruges oggi parte da una valutazione da 60 milioni e chissà che ora della fine della stagione non possa essere aumentata ancora di più. 

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