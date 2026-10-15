Disastro Italia: solo 4 punti in 8 partite di Champions, oggi tre squadre su quattro sarebbero fuori da tutto

© afp | Mikel Arteta, Arsenal, 29,5 milioni di euro
© afp | Mikel Arteta, Arsenal, 29,5 milioni di euro
Solo il Como (unica vittoria nelle prime due giornate) sarebbe qualificato per i playoff, per fortuna ci sono ancora 18 punti a testa da conquistaredi Enzo Palladini
© afp | Mikel Arteta, Arsenal, 29,5 milioni di euro
© afp | Mikel Arteta, Arsenal, 29,5 milioni di euro
Che non fosse un grande momento per il calcio italiano lo avevamo visto tutti. Ma un inizio così disastroso in Champions League non se lo aspettava nessuno. Subito i numeri che ci condannano: in questa seconda giornata sono arrivate quattro sconfitte, tutte meritate tranne quella della Roma contro il Real Madrid. Un totale di 14 gol subiti contro 9 segnati. Sommando questi risultati con quelli della prima giornata , scopriamo che le squadre italiane hanno ottenuto solamente 4 punti in 8 partite, frutto della vittoria del Como contro il Lipsia e del pareggio strappato dalla Roma in Turchia contro il Fenerbahce. Media punti 0,5 a partita e questo è un dato importante perché al di là del numero 4, che significa tutto o niente, ci permette un contronto con le altre nazioni europee, confronto dal quale usciamo con le ossa rotte.
Spagna e Inghilterra - come era abbastanza logico - stanno spadroneggiando in tutto il Continente. Meglio dell'Italia stanno andando non solo Francia e Germania, che fanno parte delle superpotenze calcistiche da tempo, ma anche Paesi come la Norvegia, l'Ucraina, la Grecia. Alle nostre spalle ci sono Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria e Turchia, quest'ultima rappresentata da due squadre. Ecco la classifica per nazioni dopo due giornate disputate.
SPAGNA 24 PUNTI (Barcellona 6, Betis Siviglia 6, Real Madrid 6, Villarreal 3, Atletico Madrid 3) = media 2,4
INGHILTERRA 24 PUNTI (Liverpool 6, Arsenal 6, Aston Villa 6, Manchester United 3, Manchester City 3) = media 2,4
GERMANIA 16 PUNTI (Stoccarda 6. Bayern Monaco 4, Borussia Dortmund 3, Lipsia 3) = media 2
UCRAINA 4 PUNTI (Shakhtar 4) = media 2
FRANCIA 9 PUNTI (Paris Saint Germain 6, Lens 3, Lille 0) = media 1,5
PORTOGALLO 6 PUNTI (Sporting 6, Porto 0) = media 1,5
AZERBAIGIAN 3 PUNTI (Sabah 3) = media 1,5
BELGIO 3 PUNTI (Bruges 3) = media 1,5
GRECIA 3 PUNTI (Aek Atene 3) = media 1,5
NORVEGIA 4 PUNTI (Bodo 3, Viking 1) = media 1
OLANDA 4 PUNTI (Feyenoord 3, Psv Eindhoven 1) = media 1
ITALIA 4 PUNTI (Como 3, Roma 1, Inter 0, Napoli 0) = media 0,5
TURCHIA 1 PUNTO (Fenerbahce 1, Galatasaray 0) = media 0,25
AUSTRIA 0 PUNTI (Lask 0 punti) = media 0
REPUBBLICA CECA 0 PUNTI (Slavia Praga 0) = media 0
SLOVACCHIA 0 PUNTI (Slovan Brastislava 0) = media 0
Nella classifica del girone, la prima italiana è il Como al 12° posto con 3 punti, in questo momento sarebbe qualificato per i playoff. La Roma è al 25° posto con un punto e sarebbe fuori da tutto, così come Inter e Napoli che sono tristemente sbattute nelle ultime righe della classifica. La goleada del Como nella prima giornata contro il Lipsia (ricordiamo ancora una volta, unica vittoria su 8 partite) ci tiene a galla anche nella differenza reti, che dice 14-20. Non certo un dato da festeggiare.
L'anno scorso venne considerato un risultato negativo non avere squadre classificate direttamente agli ottavi (l'Inter ci andò vicina) e ancora più negativo aver portato nei medesimi ottavi l'Atalanta, poi sgretolata dal Bayern Monaco nelle due partite. Solo il Napoli era rimasto fuori da tutto, con una prima fase abbastanza disastrosa. Ma al peggio non c'è mai fine e l'inizio di questa nuova stagione è terribile. Solamente l'Inter ha lasciato per strada i 6 punti che aveva ottenuto nelle prime due partite, raccogliendo zero e tanta amarezza. Per fortuna ci sono ancora 18 punti a disposizione, c'è la possibilità di rimontare. Certo, bisogna svegliarsi e capire davvero come va affrontata una partita di Champions.