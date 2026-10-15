Disastro Italia: solo 4 punti in 8 partite di Champions, oggi tre squadre su quattro sarebbero fuori da tutto

L'anno scorso venne considerato un risultato negativo non avere squadre classificate direttamente agli ottavi (l'Inter ci andò vicina) e ancora più negativo aver portato nei medesimi ottavi l'Atalanta, poi sgretolata dal Bayern Monaco nelle due partite. Solo il Napoli era rimasto fuori da tutto, con una prima fase abbastanza disastrosa. Ma al peggio non c'è mai fine e l'inizio di questa nuova stagione è terribile. Solamente l'Inter ha lasciato per strada i 6 punti che aveva ottenuto nelle prime due partite, raccogliendo zero e tanta amarezza. Per fortuna ci sono ancora 18 punti a disposizione, c'è la possibilità di rimontare. Certo, bisogna svegliarsi e capire davvero come va affrontata una partita di Champions.