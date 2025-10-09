Tresoldi tra ambizioni e futuro: "Nazionale? Non ho ancora scelto. Il Milan un grande sogno"

Tresoldi è nato a Cagliari nel 2004 ma la carriera da calciatore professionista l'ha iniziata in Germania, nelle giovanili dell'Hannover 96 e una volta fatta tutta la gavetta fino alla prima squadra, nel 2022 ottiene il doppio passaporto. Nicolò si è fatto notare e con l'Under 21 tedesca ha regalato parecchie gioie: "Mi trovo molto bene e sono soddisfatto, la nazionale maggiore è un obiettivo", ha dichiarato il giovane al Messaggero. A Tresoldi le scelte non mancano, visto che oltre a Germania e Italia potrebbe scegliere anche una terza squadra: "Dato che mia mamma è argentina ho pure la possibilità di giocare per l'Albiceleste, ma una decisione non l'ho presa". Da regolamento, se dovesse ricevere una chiamata da Gattuso, potrebbe cambiare status e diventare a tutti gli effetti un calciatore azzurro.