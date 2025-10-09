Tresoldi tra ambizioni e futuro: "Nazionale? Non ho ancora scelto. Il Milan un grande sogno"

L'attaccante del Bruges potrebbe vestire la maglia azzurra in futuro, ma non solo quella
"In Nazionale c'erano e ci sono attaccanti forti. La concorrenza è altissima". Nicolò Tresoldi dribbla così chi gli chiede se non si sia mai chiesto perché l'Italia non l'abbia mai cercato. Del centravanti del Bruges si è parlato molto in questi giorni e anche il ct Gennaro Gattuso è rimasto positivamente impressionato quando la scorsa settimana si è recato a Bergamo per vederlo dal vivo nel match di Champions League contro l'Atalanta.
Tresoldi è nato a Cagliari nel 2004 ma la carriera da calciatore professionista l'ha iniziata in Germania, nelle giovanili dell'Hannover 96 e una volta fatta tutta la gavetta fino alla prima squadra, nel 2022 ottiene il doppio passaporto. Nicolò si è fatto notare e con l'Under 21 tedesca ha regalato parecchie gioie: "Mi trovo molto bene e sono soddisfatto, la nazionale maggiore è un obiettivo", ha dichiarato il giovane al Messaggero. A Tresoldi le scelte non mancano, visto che oltre a Germania e Italia potrebbe scegliere anche una terza squadra: "Dato che mia mamma è argentina ho pure la possibilità di giocare per l'Albiceleste, ma una decisione non l'ho presa". Da regolamento, se dovesse ricevere una chiamata da Gattuso, potrebbe cambiare status e diventare a tutti gli effetti un calciatore azzurro.
Tresoldi è grande tifoso rossonero e i suoi idoli lo confermano: "Per il Milan ho iniziato a giocare ed è il mio sogno, ho sempre ammirato Pippo Inzaghi. Da quale tecnico italiano mi piacerebbe essere allenato? Da chi sarà sulla panchina rossonera in quel momento. Ora, però, sono concentrato sul Bruges", conclude il classe 2004. Chissà, dunque, se in un futuro non troppo lontano lo vedremo in Nazionale e magari anche da attaccante del Diavolo.