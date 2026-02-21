"Balene, ciccione, siete delle me**e": nuovo caso di violenze nella ritmica

21 Feb 2026 - 12:52

Dopo il caso Maccarani, la ginnastica ritmica non sembra trovare pace perché nella sentenza n.1 del 2026 del Tribunale della Federazione ginnastica d'Italia (Fgi) si parla nuovamente di abusi psicologici e fisici, con tanto di strette intorno al collo e capelli tirati. Oggetto dell'indagine è Livia Ghetti, tecnico della società 'Asd ginnastica estense Otello Putinati'. Le accuse sono di abusi e vessazioni nei confronti di atlete minorenni, per questo nella sentenza non si leggono i nomi delle ragazze, nascosti dalle parole "omissis". Il tribunale, a seguito dell'indagine, in attesa di un procedimento disciplinare sull'allenatrice, irroga intanto a carico del presidente dell'ASD Ginnastica Estense Otello Putinati la sanzione di 600 euro e due mesi di sospensione, mentre a carico della società la sanzione di 1.200 euro "con espresso invito agli incolpati ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari". Nel dispositivo pubblicato dalla federazione si leggono anche alcune delle frasi che Ghetti avrebbe rivolto alle atlete, definendole "balene", "ciccione", "maiali", ma anche "teste di c..." e dicendo loro "siete delle m...". Gli abusi sarebbero poi diventati fisici perché nella sentenza si legge anche di "aggressioni fisiche ripetute" come mani al collo, graffi e schiaffi. Tutti episodi avvenuti tra luglio 2022 fino al gennaio del 2025. 

