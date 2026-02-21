Mls al via, Inter Miami e Messi pronti a difendere titolo

A meno di tre mesi dal suo primo titolo di MLS Cup, l'Inter Miami di Lionel Messi non mostra segni di cedimento. Gli Herons hanno messo insieme una delle formazioni più forti nella storia della Major League Soccer, in vista di una stagione che inizia questo fine settimana e si svolgerà attorno all'evento più importante di tutti, la Coppa del Mondo ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. L'eterno Messi - compirà 39 anni a giugno - è reduce dal suo secondo premio di MVP consecutivo, il primo giocatore nella storia della MLS a raggiungere tale traguardo. Continua ad aggiungere un tassello a una tradizione che già lo rende ricordato come uno dei più grandi giocatori di sempre di questo splendido gioco. Messi non è certo da solo a Miami, che ha messo a segno un'impressionante rimonta dopo aver portato un titolo nel sud della Florida. Dai Minnesota United è arrivato il portiere dell'anno della MLS, Dayne St. Clair, per risolvere il problema più grande del club. German Berterame è arrivato dal Monterrey della Liga Messicana offrendo agli Herons un'altra minaccia dinamica in attacco. I nuovi arrivati Micael, Sergio Reguilón e David Ayala dovrebbero poi aiutare il club a far fronte alle partenze di Sergio Busquets e Jordi Alba. Miami inizia la sua difesa del titolo sabato sera con una partita in prima serata contro il Los Angeles FC all'iconico Coliseum, che si prevede attirerà oltre 60.000 spettatori. Messi ha avuto un problema muscolare durante la preseason, il che ha messo in discussione la sua disponibilità per la partita d'esordio. Ma è tornato ad allenarsi a pieno regime questa settimana e dovrebbe giocare.