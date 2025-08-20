Logo SportMediaset
NAZIONALE

Gattuso torna a Milanello: il ct azzurro incontra Allegri e i giocatori. FOTO

20 Ago 2025 - 13:24
3 foto

È tornato questa mattina a Milanello Gennaro Gattuso, in quel centro sportivo che per tanti anni è stato per lui una sorta di seconda casa.

Proseguendo in vista degli impegni di settembre della Nazionale il tour nei ritiri dei club di Serie A - arrivato oggi al giro di boa - il Ct ha fatto visita al Milan, la squadra di cui è stato una vera e propria bandiera e in cui si è consacrato come calciatore vincendo due Champions League, due Supercoppe UEFA, una Coppa del Mondo per Club, due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Poi, dal 2017 al 2019, una nuova avventura in rossonero nella veste di allenatore.

Accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio (già suo vice ai tempi del Milan) e Leonardo Bonucci (un'annata in maglia rossonera nella stagione 2017/2018), il commissario tecnico è stato accolto dal direttore sportivo Igli Tare e dal team manager Alberto Marangon. Gattuso si è quindi intrattenuto con il tecnico Massimiliano Allegri - suo ex compagno di squadra al Perugia e allenatore al Milan - e ha assistito alla seduta di allenamento per poi salutare i calciatori e i membri dello staff tecnico.

