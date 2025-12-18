Gattuso: "Pochi italiani? Inutile piangerci addosso. Bartesaghi, Palestra e Zaniolo stanno facendo bene"

A pochi istanti dal calcio d'inizio della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, in esclusiva su Mediaset e in streaming su sportmediaset.it, il Ct della Nazionale Gennaro Gattuso, doppio ex della partita, ha analizzato così la sfida di Riad: "È una partita aperta, sono due squadre organizzate con due allenatori che fanno la differenza. Inoltre, sono due squadre che difendono molto bene ed è difficile fargli gol. È anche difficile dire chi possa vincere, è una partita aperta".