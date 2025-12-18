Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
SUPERCOPPA

Gattuso: "Pochi italiani? Inutile piangerci addosso. Bartesaghi, Palestra e Zaniolo stanno facendo bene"

Il Ct azzurro ha parlato prima del calcio d'inizio della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan

di Martino Cozzi
18 Dic 2025 - 19:49

A pochi istanti dal calcio d'inizio della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, in esclusiva su Mediaset e in streaming su sportmediaset.it, il Ct della Nazionale Gennaro Gattuso, doppio ex della partita, ha analizzato così la sfida di Riad: "È una partita aperta, sono due squadre organizzate con due allenatori che fanno la differenza. Inoltre, sono due squadre che difendono molto bene ed è difficile fargli gol. È anche difficile dire chi possa vincere, è una partita aperta".

Tra i possibili protagonisti della serata c'è anche Davide Bartesaghi, questa sera in panchina ma protagonista nell'ultimo turno di campionato con una doppietta. Sulla possibile convocazione in occasione dei playoff Gattuso risponde così: "Perché no? Sta facendo molto bene. Ci sono lui, Palestra e Zaniolo, ma anche tanti altri ragazzi che stanno facendo bene". 

Sui pochi italiani in campo dal primo minuto questa sera (0 nel Milan, 3 nel Napoli), Gattuso non si dice preoccupato: "C'è Ricci che è stato convocato, peccato per l’infortunio di Gabbia. Sappiamo che la media di italiani che giocano nel campionato italiano è del 23-24%. È inutile stare a piangerci addosso, lo sappiamo e guardiamo avanti. Abbiamo l'obiettivo di tornare al Mondiale, che è fondamentale per tutto il paese. È inulte stare qua a parlare di cosa si può o non si può fare, lo sappiamo. Concentriamo tutte le energie sul prossimo obiettivo". 

gennaro gattuso
davide bartesaghi
supercoppa italiana
