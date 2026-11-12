Italia-Francia, Mancini sogna il colpo qualificazione. A San Siro anche Kimi col tricolore in testa

Sugli spalti di San Siro ci sarà anche un tifoso speciale per gli azzurri, Kimi Antonelli. Il fresco vincitore del mondiale di Formula1 assisterà al big match tra Italia e Francia con il suo nuovo colore di capelli. O forse è meglio dire tricolore: il pilota Mercedes ha rispettato la parola data e si è dipinto una bandiera italiana in testa. Che la sua presenza sia d'auspicio? Quello che è certo è che Kimi riceverà un tributo per il suo straordinario traguardo, chissà che non possa essere d'ispirazione per i giocatori in campo.