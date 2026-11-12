NATIONS LEAGUE

Italia-Francia, Mancini sogna il colpo qualificazione. A San Siro anche Kimi col tricolore in testa

Con una vittoria sui Bleus si vola ai quarti, altrimenti diventerà decisivo lo scontro con il Belgio

12 Nov 2026 - 08:52
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Tutto pronto per il big match di Nations League tra Italia e Francia in programma questa sera a San Siro. Dopo l'1-1 dell'andata a Saint Denis, gli azzurri vogliono giocarsi le proprie carte tra le mura amiche: i Bleus fanno paura anche con qualche assenza (Mbappé, Dembelé e Thuram non ci saranno). Mancini e i suoi vogliono comunque provare l'impresa: con una vittoria si va direttamente ai quarti di Nations League, altrimenti i discorsi saranno rimandati alla sfida con il Belgio. 

Probabili formazioni

 A livello di formazione quasi tutto deciso da una parte e dall'altra. L'italia si presenterà molto simile a quella che lo scorso 2 ottobre era uscita indenne dallo Stade de France. Si parte dunque con Gigio Donnarumma davanti a quattro composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo il primo cambio rispetto all'ultimo scontro: Barella prenderà il posto di Fagioli accanto a Tonali e Frattesi. L'altra novità di formazione dovrebbe essere Cambiaghi: l'esterno del Bologna è in vantaggio per completare il tridente con i fratelli Esposito. 

La Francia, come detto, dovrà fare a meno di tre pezzi da novanta come Mbappé, Dembelé e Thuram ma Zidane potrà fare affidamento su un attacco tutto strappi e qualità con Olise e Barcola ai fianchi di Doué nelle vesti di falso 9. Alle loro spalle un altro mago come Cherki. In mediana a dare equilibrio la coppia "italiana" Rabiot-Da Cunha. La difesa invece, davanti a capitan Maignan, una linea a quattro con Gusto, Jacquet, Upamecano e Truffert. 

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi 
Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Olise, Cherki, Barcola; Doué 

Scenari qualificazione

 A rendere ancora più emozionante la sfida di questa sera, la posta in palio. L'Italia attualmente occupa il secondo posto con 7 punti. Davanti la Francia a 10 e dietro il Belgio a 6. In ottica qualificazione ai quarti di Nations è tutto apertissimo: le prime due del girone passano alla fase successiva, per la terza ci potrebbero essere i playoff per evitare la retrocessione (solo per le peggiori due terze di tutti i gironi). Per Mancini riuscire a centrare la fase successiva dopo l'inizio shock contro il Belgio sarebbe un gran segnale di rilancio. La qualificazione passerà tanto dalla sfida con la Francia: con una vittoria si stacca i pass per i quarti a prescindere dalla prossima partita contro il Belgio che, in caso di pari o sconfitta con Zidane, diventerà quasi uno spareggio. Primo o secondo posto varrebbero anche un posto da testa di serie nel sorteggio di Euro2028. 

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Anche Kimi a San Siro

 Sugli spalti di San Siro ci sarà anche un tifoso speciale per gli azzurri, Kimi Antonelli. Il fresco vincitore del mondiale di Formula1 assisterà al big match tra Italia e Francia con il suo nuovo colore di capelli. O forse è meglio dire tricolore: il pilota Mercedes ha rispettato la parola data e si è dipinto una bandiera italiana in testa. Che la sua presenza sia d'auspicio? Quello che è certo è che Kimi riceverà un tributo per il suo straordinario traguardo, chissà che non possa essere d'ispirazione per i giocatori in campo. 

La Mercedes festeggia Antonelli e un anno da ricordare

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