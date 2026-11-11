Antonelli mantiene la promessa: nuovo look con i capelli tricolore

Kimi Antonelli è stato di parola e si è presentato al quartier generale della Mercedes con i capelli tinti con il tricolore. Un cambio d'immagine annunciato e atteso, diventato subito protagonista di un simpatico siparietto social pubblicato dalla scuderia di Brackley. Nel video si vede Antonelli mostrare la sua nuova acconciatura, con una reazione tutta da ridere da parte dei colleghi. Il team principal Toto Wolff, davanti al risultato, è rimasto senza parole, mentre George Russell e gli altri membri del team non sono riusciti a trattenere le risate.