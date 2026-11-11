SFUMATURE ITALIANE

Antonelli mantiene la promessa: nuovo look con i capelli tricolore

Il campione italiano lo aveva annunciato in Messico, il video postato dalla Mercedes è già virale

11 Nov 2026 - 13:35
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Kimi Antonelli è stato di parola e si è presentato al quartier generale della Mercedes con i capelli tinti con il tricolore. Un cambio d'immagine annunciato e atteso, diventato subito protagonista di un simpatico siparietto social pubblicato dalla scuderia di Brackley. Nel video si vede Antonelli mostrare la sua nuova acconciatura, con una reazione tutta da ridere da parte dei colleghi. Il team principal Toto Wolff, davanti al risultato, è rimasto senza parole, mentre George Russell e gli altri membri del team non sono riusciti a trattenere le risate. 

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