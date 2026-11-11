Germania, Nmecha chiarisce esultanza 'religiosa' ma le polemiche non si placano

Il centrocampista del Borussia Dortmund Felix Nmecha ha cercato di chiarire le polemiche suscitate dalla sua esultanza con il gesto della corona, ma la sua presa di posizione non ha dissipato i dubbi sui legami con il gruppo religioso evangelicale 'Ballers in God'. Il club gli avrebbe chiesto di rinunciare in futuro a quella celebrazione. Resta da capire se il gesto sarà consentito anche quando il giocatore vestirà la maglia della nazionale tedesca. Nella notte tra lunedì e martedì, riporta Sportschau, Nmecha ha pubblicato una breve dichiarazione su Instagram, spiegando di aver appreso che la sua esultanza aveva provocato "alcuni fraintendimenti". Il calciatore ha assicurato di non aver mai voluto promuovere "intolleranza, discriminazione o alcuna forma di odio", né di aver avuto l'intenzione di diffondere il proprio credo religioso o sostenere "una qualsiasi organizzazione". La dichiarazione si chiude tuttavia con una citazione del Vangelo di Giovanni, 3,16: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna". Si tratta dello stesso versetto utilizzato da 'Ballers in God', che lo ha inserito anche nel proprio logo: i numeri 3, 1 e 6 richiamano infatti le lettere B, I e G. Un riferimento che, secondo l'emittente ntv, difficilmente può essere considerato casuale e che potrebbe essere interpretato come un messaggio rivolto ai sostenitori del gruppo. Nmecha si trova ora davanti a una scelta: rinunciare alla cosiddetta esultanza della corona e prendere le distanze dal gruppo oppure continuare a mantenere il legame con la comunità religiosa, con il rischio di un'ulteriore escalation delle polemiche. Secondo quanto riferito da RTL/ntv e Sky, il giocatore ha chiesto tempo per riflettere. Per il momento non ha risposto alle richieste di intervista.