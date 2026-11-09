Nations League, Mancini: "Possiamo andare in semifinale. Calò? Non lo chiamo solo perché lo dice l'agente"

Il campionato si ferma per la sosta, per l'Italia due importanti appuntamenti contro Francia (giovedì 12 novembre a San Siro) e Belgio (domenica 15 novembre a Bruxelles) per difendere il secondo posto nel girone A di Nations League e guadagnare l'accesso alla fase finale.
"Per com'è la situazione in questo momento, per come s'è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c'è da lavorare tanto anche questa è una certezza" queste le parole di Roberto Mancini da Coverciano dove si sono radunati gli Azzurri.
"C'è qualcuno che i giovani li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi" ha aggiunto il ct azzurro.
"Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c'è bisogno di provarli - ha spiegato Mancini - Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza".
Poi una secca risposta al procuratore di Giacomo Calò, che aveva criticato la mancata convocazione del suo assistito. "Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase. Quando servirà lo faremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore".
Così su Tresoldi e Chiesa: "Con Nicolò abbiamo parlato sia io che Ranieri. Deve sentire il fatto di giocare per l'Italia: essendo nato in Italia e col papà italiano, ci sono possibilità. Ho parlato anche con Federico, non sta giocando col Liverpool e deve trovare la condizione ma ha 29 anni e tutto il tempo per tornare con noi". Non lo facciamo solo noi, ma tutte le nazionali provano a prendere giocatori bravi col doppio passaporto. Intanto siamo riusciti a prendere Palma, che penso possa diventare davvero un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori vedremo. Romano era anche lui un po' di qua e un po' di là, siamo riusciti a portarlo da noi e lui ci teneva".
In Azzurro è tornato Zaniolo: "Oggi non è più un ragazzino, deve fare la differenza. Nel 2018 non c'era molta fiducia all'inizio del mio percorso, ma c'erano giocatori più esperti: oggi ne abbiamo un po' meno e forse ci vorrà un po' di più".