nations league

Nations League, Mancini: "Possiamo andare in semifinale. Calò? Non lo chiamo solo perché lo dice l'agente"

Le parole del ct azzurro verso Francia e Belgio, ultime due partite del girone di Nations League

09 Nov 2026 - 14:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il campionato si ferma per la sosta, per l'Italia due importanti appuntamenti contro Francia (giovedì 12 novembre a San Siro) e Belgio (domenica 15 novembre a Bruxelles) per difendere il secondo posto nel girone A di Nations League e guadagnare l'accesso alla fase finale.

"Per com'è la situazione in questo momento, per come s'è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c'è da lavorare tanto anche questa è una certezza" queste le parole di Roberto Mancini da Coverciano dove si sono radunati gli Azzurri.

"C'è qualcuno che i giovani li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi" ha aggiunto il ct azzurro.

"Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c'è bisogno di provarli - ha spiegato Mancini - Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza".

Poi una secca risposta al procuratore di Giacomo Calò, che aveva criticato la mancata convocazione del suo assistito. "Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase. Quando servirà lo faremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore".

Così su Tresoldi e Chiesa: "Con Nicolò abbiamo parlato sia io che Ranieri. Deve sentire il fatto di giocare per l'Italia: essendo nato in Italia e col papà italiano, ci sono possibilità. Ho parlato anche con Federico, non sta giocando col Liverpool e deve trovare la condizione ma ha 29 anni e tutto il tempo per tornare con noi". Non lo facciamo solo noi, ma tutte le nazionali provano a prendere giocatori bravi col doppio passaporto. Intanto siamo riusciti a prendere Palma, che penso possa diventare davvero un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori vedremo. Romano era anche lui un po' di qua e un po' di là, siamo riusciti a portarlo da noi e lui ci teneva".

In Azzurro è tornato Zaniolo: "Oggi non è più un ragazzino, deve fare la differenza. Nel 2018 non c'era molta fiducia all'inizio del mio percorso, ma c'erano giocatori più esperti: oggi ne abbiamo un po' meno e forse ci vorrà un po' di più".

Leggi anche

Italia: prima chiamata per Cisse e Liberali, tra novità per Francia e Belgio anche baby Cassano e Lontani

italia
mancini
conferenza
nations league
francia
belgio
calo

Ultime fotogallery

12

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

36

Italia-Turchia, le foto del match

18

Yamal scatenato: altro gol da fenomeno, il ct De La Fuente non ci crede FOTO

10

Rabiot-Da Cunha, che frittata! Bastoni ne approfitta e gela lo Stade de France FOTO

9

Standing ovation e striscione: grande accoglienza allo Stade de France per Zidane FOTO

7

A Leao la 7 di Ronaldo ma viene sostituito al 63': "Ho fatto il meglio per onorarla"

8

Irlanda-Austria: palline con bandiera palestinese lanciate in campo

6
Zidane contro il Belgio

La Francia vince all'88', l'esultanza di Zidane è sfrenata FOTO

23

Nations League: gli scatti di Turchia-Italia

18
Luka Mordic, Cechia-Croazia

Dall'eterno Modric a bomber Douvikas: quanti gol dalla Serie A

7

Nyland sbaglia, Gonçalo Ramos si sblocca con… un omaggio ai 50 anni di Totti FOTO

11

Da Mbappé a Gakpo passando per Zaniolo: tutte le vittime delle nazionali

5

Lutto al braccio e capo chinato durante l’inno di Isreale: la protesta dell’Irlanda

13

Azzurri nelle fauci del coccodrillo: l'impressionante stadio di Bursa

15

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"

12

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

I più visti di Nations League

DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

Italia: prima chiamata per Cisse e Liberali, tra novità per Francia e Belgio anche baby Cassano e Lontani

Lorenzo Amatucci

Italia, le scelte di Mancini: la prima volta di Cisse e Amatucci, emergenza in attacco

Rabiot-Da Cunha, che frittata! Bastoni ne approfitta e gela lo Stade de France FOTO

Spagna campione del mondo 2026

I campioni del mondo su Mediaset: tre partite della Spagna più Danimarca-Portogallo in chiaro

Yamal scatenato: altro gol da fenomeno, il ct De La Fuente non ci crede FOTO

Notizie del giorno
Vedi tutti
Edizione ore 13.10 del 9 novembre
14:20
Edizione ore 13.10 del 9 novembre
14:10
Slittino, Zoeggeler: "Risolti nodi, da prossima settimana allenamento a Cortina"
Roberto Mancini
14:04
Mancini: "Possiamo andare in semifinale. Calò? Non lo chiamo solo perché lo dice l'agente"
Vanali: "Mancini lavora sui giovani, convocato un diciottenne che non ha ancora esordito in Serie A"
13:55
Vanali: "Mancini lavora sui giovani, convocato un diciottenne che non ha ancora esordito in Serie A"
13:54
Polveri bagnate: in Brasile la peggior Ferrari dell'anno