Nations League, Mancini: "Possiamo andare in semifinale. Calò? Non lo chiamo solo perché lo dice l'agente"

Così su Tresoldi e Chiesa: "Con Nicolò abbiamo parlato sia io che Ranieri. Deve sentire il fatto di giocare per l'Italia: essendo nato in Italia e col papà italiano, ci sono possibilità. Ho parlato anche con Federico, non sta giocando col Liverpool e deve trovare la condizione ma ha 29 anni e tutto il tempo per tornare con noi". Non lo facciamo solo noi, ma tutte le nazionali provano a prendere giocatori bravi col doppio passaporto. Intanto siamo riusciti a prendere Palma, che penso possa diventare davvero un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori vedremo. Romano era anche lui un po' di qua e un po' di là, siamo riusciti a portarlo da noi e lui ci teneva".