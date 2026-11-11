Centrocampo e attacco: Mancini deve sciogliere due riserve

La formazione anti-Francia, primo match point dell'Italia verso le semifinali di Nations League, è praticamente fatta, ma come anticipato da Roberto Mancini, ci sono ancora un paio di decisioni che verranno prese solo nella rifinitura. I dubbi del ct riguardano sostanzialmente due ruoli, centrocampo e attacco, e potrebbero tenere in debita considerazione l'impegno, che potrebbe essere decisivo, di domenica contro il Belgio. Fatto sta che contro Zidane, che non avrà a disposizione Mbappé, l'Italia schiererà la difesa a quattro composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori, mentre in mezzo potrebbero trovare spazio Fagioli o Doumbia al posto di uno tra Frattesi o, più probabilmente, Barella. Tonali, in questo momento, sembra l'unico davvero certo di una maglia da titolare.