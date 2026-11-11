VERSO ITALIA-FRANCIA

Centrocampo e attacco: Mancini deve sciogliere due riserve

Il doppio impegno potrebbe convincere il ct a risparmiare qualche big. E in mezzo al campo...

11 Nov 2026 - 22:08
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La formazione anti-Francia, primo match point dell'Italia verso le semifinali di Nations League, è praticamente fatta, ma come anticipato da Roberto Mancini, ci sono ancora un paio di decisioni che verranno prese solo nella rifinitura. I dubbi del ct riguardano sostanzialmente due ruoli, centrocampo e attacco, e potrebbero tenere in debita considerazione l'impegno, che potrebbe essere decisivo, di domenica contro il Belgio. Fatto sta che contro Zidane, che non avrà a disposizione Mbappé, l'Italia schiererà la difesa a quattro composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori, mentre in mezzo potrebbero trovare spazio Fagioli o Doumbia al posto di uno tra Frattesi o, più probabilmente, Barella. Tonali, in questo momento, sembra l'unico davvero certo di una maglia da titolare.

In attacco è scontata la presenza dei fratelli Esposito (Sebastiano a destra e Pio al centro), mentre sulla sinistra Mancini sembra andare verso l'impiego dal primo minuto di Cambiaghi, comunque in ballottaggio con Koleosho o, più difficilmente, Cisse. La certezza inossidabile è che una vittoria permetterebbe agli azzurri di staccare il pass per le semifinali senza preoccuparsi del risultato, del Belgio in Turchia. Il discorso sarà altrimenti rinviato alla sfida di domenica a Bruxelles dove gli azzurri potrebbero arrivare con l'obbligo di dover vincere. 

Queste le probabili formazioni di Italia-Francia, partita della quinta giornata di Nations League, in programma domani alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi (Carnesecchi, Vicario, Palestra, Ahanor, Gatti, Dimarco, Doumbia, Koleosho, Fagioli, Pisilli, Liberali, Scamacca, Cisse). Ct: Mancini.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Olise, Cherki, Barcola; Doué (Restes, Birckel, Konate, Yoro, Kumbedi, Diouf, Zaire-Emery, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Pagis). Ct: Zidane.

Arbitro: Kovacs (Romania).

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