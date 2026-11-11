Animalisti chiedono ritiro aquila Eintracht Francoforte, è troppo anziana

11 Nov 2026 - 18:40
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Da vent'anni l'aquila reale Attila, oggi 22enne, è la mascotte vivente dell'Eintracht Francoforte e una presenza amatissima dai tifosi. Ma l'organizzazione animalista Peta ne chiede il ritiro, sostenendo che il rumore e l'atmosfera dello stadio rappresentino uno stress eccessivo per l'animale, ormai in età avanzata. Il club, tuttavia, non vede ragioni per interrompere una tradizione ormai consolidata. Secondo quanto riferito dalla Bild, Peta ha più volte contattato la società per sollevare la questione, ma i colloqui si sarebbero svolti in un clima relativamente disteso. I dirigenti dell'Eintracht sono convinti che Attila stia bene e sottolineano che l'aquila è abituata alla presenza delle persone e all'ambiente dello stadio fin da quando era piccola. Inoltre, viene impiegata solo per periodi limitati: prima del fischio d'inizio compie il tradizionale giro d'onore sul braccio del suo falconiere di fiducia, Norbert Lawitschka, restando complessivamente in campo per circa mezz'ora. Poi viene riportata in un ampio recinto all'interno del mezzo di trasporto, dove può mangiare e riposare tranquillamente. Soltanto dopo le vittorie o le prestazioni particolarmente positive può tornare sul terreno di gioco per festeggiare con la squadra. Secondo il club, dunque, non si tratta di sottoporre l'animale a ore di rumore e stress: Attila non deve volare per tutta l'arena né esibirsi in acrobazie. La società sostiene inoltre di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e assicura che il benessere dell'aquila resta la priorità. Peta chiede non solo il pensionamento di Attila, ma anche che in futuro non vengano più utilizzate mascotte animali negli stadi. Tra le alternative proposte dall'organizzazione figurano un'aquila-drone o un ologramma. Una soluzione che l'Eintracht considera difficilmente immaginabile: Attila è ormai parte della storia del club.

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