Nations League, Italia-Francia: le probabili formazioni

Probabili formazioni di Italia-Francia, partita della quinta giornata di Nations League, in programma domani alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi (Carnesecchi, Vicario, Palestra, Ahanor, Gatti, Dimarco, Doumbia, Fagioli, Pisilli, Liberali, Koleosho, Scamacca, Cisse). Ct: Mancini.
Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Olise, Cherki, Barcola; Doué (Restes, Birckel, Konate, Yoro, Kumbedi, Diouf, Zaire-Emery, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Pagis). Ct: Zidane.
Arbitro: Kovacs (Romania).