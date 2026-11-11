Nations League, Italia-Francia: le probabili formazioni

11 Nov 2026 - 22:13
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Probabili formazioni di Italia-Francia, partita della quinta giornata di Nations League, in programma domani alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi (Carnesecchi, Vicario, Palestra, Ahanor, Gatti, Dimarco, Doumbia, Fagioli, Pisilli, Liberali, Koleosho, Scamacca, Cisse). Ct: Mancini.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Olise, Cherki, Barcola; Doué (Restes, Birckel, Konate, Yoro, Kumbedi, Diouf, Zaire-Emery, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Pagis). Ct: Zidane.

Arbitro: Kovacs (Romania).

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