Italia-Estonia, Gattuso col doppio centravanti

C'è ancora la rifinitura del mattino a disposizione di Gattuso, ma le scelte dopo l'ultima allenamento a Coverciano sembrano fatte. Dopo avere provato due soluzioni (4-3-3 e 4-4-2), il CT punterà sul 4-4-2 con doppio centravanti: Kean+Retegui ( ne fa le spese Locatelli, che avrebbe giocato in caso di 4-3-3). Sarà eventualmente Kean a lavorare maggiormente da seconda punta rispetto all'oriundo, sulle cui condizioni Gattuso ha voluto dare garanzie: "il campionato arabo non avrà tutta quest'atmosfera, ma se guardate i nomi dei calciatori che ci giocano, capirete che è un torneo molto molto difficile".