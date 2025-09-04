Logo SportMediaset
Italia-Estonia, Gattuso col doppio centravanti

Le scelte del ct per l’esordio in azzurro sembrano fatte, contro l’Estonia una Nazionale super offensiva

di Simone Malagutti
04 Set 2025 - 23:29

C'è ancora la rifinitura del mattino a disposizione di Gattuso, ma le scelte dopo l'ultima allenamento a Coverciano sembrano fatte. Dopo avere provato due soluzioni (4-3-3 e 4-4-2), il CT punterà sul 4-4-2 con doppio centravanti: Kean+Retegui ( ne fa le spese Locatelli, che avrebbe giocato in caso di 4-3-3). Sarà eventualmente Kean a lavorare maggiormente da seconda punta rispetto all'oriundo, sulle cui condizioni Gattuso ha voluto dare garanzie: "il campionato arabo non avrà tutta quest'atmosfera, ma se guardate i nomi dei calciatori che ci giocano, capirete che è un torneo molto molto difficile". 

Gattuso pronto all'esordio: "Ci attende un compito difficilissimo, non ho tempo di emozionarmi"

Sugli esterni ci saranno Politano e Zaccagni (che sembra in vantaggio su Raspadori) in una formazione super offensiva: scelta dettata dalla necessità di vincere segnando, se possibile, tanti gol. "Ma non bisogna entrare in campo pensando alla goleada - ha detto il CT - ci vogliono equilibrio e rispetto per l'avversario". Poi l'indizio sull'atteggiamento:"l’Estonia tiene un blocco basso, andranno aggrediti".

A centrocampo ci saranno Barella e Tonali, in difesa davanti a Donnarumma la linea a 4 sarà composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori (provato anche Mancini) e Dimarco.

Probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.

Gattuso perde Scamacca: problemi al ginocchio, l'attaccante lascia il ritiro di Coverciano

italia
estonia
gattuso
formazione
mondiali

Gattuso cambia e non dà certezze: la nuova strategia di Ringhio. Ma in attacco sarà un'Italia 'alla Mancini'

Gattuso perde Scamacca: problemi al ginocchio, l'attaccante lascia il ritiro di Coverciano

DICH GATTUSO SUI GIOVANI DICH

Gattuso: "Leoni, Pio, Fabbian siano giovani, ma hanno sfacciataggine e giocano già da grandi"

Under 21, parte l'era Baldini ed è subito show: "Voglio vincere Europei e Olimpiadi"

DICH GATTUSO SU SQUADRA DICH

Gattuso: "Dobbiamo ritrovare carattere e voglia di lottare"

Locatelli: "L'obiettivo è il Mondiale. Gattuso? Bisogna pedalare, altrimenti si arrabbia..."

23:21
Estonia, il ct: "Abbiamo studiato Gattuso e siamo fiduciosi"
22:22
Italia, Barella: "Gattuso ci ha dato serenità e fiducia"
21:25
Baldini alla prima in U.21: "Giovani il meglio del calcio"
20:17
Torino, Ismajli recupera e mette la Roma nel mirino
19:34
Odogu: "Quando penso al Milan la menta va subito a Maldini, Nesta e Gullit"