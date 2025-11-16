Stasera Italia-Norvegia: chiudere bene per darsi un segnale in vista dei playoff

Italia-Norvegia a San Siro chiude i conti del Gruppo I di qualificazioni Mondiali. Tante cose sono cambiate da quel Norvegia-Italia del 6 giugno, che di lì a poco avrebbe compromesso il cammino degli azzurri e portato al ribaltone in panchina con Gattuso al posto di Spalletti. Nonostante questa sfida conti poco dal punto di vista aritmetico, l’ex allenatore di Milan e Napoli punta molto sul valore psicologico del match: dare e darsi un segnale in vista dei play-off di Marzo, fondamentali per evitare il terzo Campionato del Mondo saltato consecutivamente. Per provare a chiudere nel migliore dei modi Gattuso cambia tanti uomini rispetto alla sfida contro la Moldavia di qualche giorno fa, a partire da Tonali e Cambiaso (out per diffida, non vengono rischiati). Dietro non ci sarà invece Calafiori, che ha lasciato il ritiro per via di un problema fisico all’anca.