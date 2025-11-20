Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
1 di 18
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

I PRECEDENTI

Le sfide tra Italia e Irlanda del Nord: 7 vittorie azzurre negli 11 precedenti

Le statistiche del passato tra Italia e Irlanda del Nord

20 Nov 2025 - 15:52
18 foto

Sarà l'Irlanda del Nord a fare visita all'Italia in occasione della semifinale playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. 

In 11 precedenti si registrano 7 vittorie dell'Italia, 3 pareggi e una sola vittoria dell'Irlanda del Nord, nel 1958, sempre in occasione delle qualificazioni a un campionato del mondo. Gli azzurri hanno ottenuto una striscia di 4 vittorie consecutive tra il 1961 e il 2009, anche se tutte in partite amichevoli. 

19 gol totali segnati dagli azzurri e 6 dalla nazionale irlandese. Il dato più curioso riguarda proprio l'Irlanda del Nord, che nelle sette partite successive all'amichevole del 1961 non è più riuscita a segnare un gol all'Italia

italia
irlanda del nord
mondiali