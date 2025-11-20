Le sfide tra Italia e Irlanda del Nord: 7 vittorie azzurre negli 11 precedenti

© italyphotopress
Le statistiche del passato tra Italia e Irlanda del Nord
Sarà l'Irlanda del Nord a fare visita all'Italia in occasione della semifinale playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
In 11 precedenti si registrano 7 vittorie dell'Italia, 3 pareggi e una sola vittoria dell'Irlanda del Nord, nel 1958, sempre in occasione delle qualificazioni a un campionato del mondo. Gli azzurri hanno ottenuto una striscia di 4 vittorie consecutive tra il 1961 e il 2009, anche se tutte in partite amichevoli.
19 gol totali segnati dagli azzurri e 6 dalla nazionale irlandese. Il dato più curioso riguarda proprio l'Irlanda del Nord, che nelle sette partite successive all'amichevole del 1961 non è più riuscita a segnare un gol all'Italia.