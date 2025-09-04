Logo SportMediaset
Calcio
NAZIONALE

Gattuso perde Scamacca: problemi al ginocchio, l'attaccante lascia il ritiro di Coverciano

L'attaccante dell'Atalanta non sarà disponibile per le sfide con Estonia e Israele

04 Set 2025 - 12:06
© IPA

© IPA

Gianluca Scamacca lascia il ritiro della Nazionale. Da giorni alle prese con un'infiammazione al ginocchio sinistro, l'attaccante ha preso parte ieri al riscaldamento ma vista l'assenza di grossi miglioramenti, si è deciso stamane di 'liberarlo'.  Il 9 quindi, non prenderà parte alle sfide con Estonia e Israele valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Al momento Gattuso non sembra intenzionato a chiamare un nuovo attaccante. Se ne saprà di più in occasione della conferenza stampa che il ct terrà in serata a Bergamo.   

Scamacca si è presentato al raduno di Coverciano già col problema al ginocchio: una volta compreso che non avrebbe recuperato neppure per la trasferta di lunedì in Ungheria contro Israele è stato deciso il suo rientro al club di appartenenza. Nel corso di questi giorni il 26enne ha provato a lavorare con i compagni ma non c'è stato nulla da fare. Ad attenderlo adesso c'è l'Atalanta che preme per riaverlo già per il 14 settembre in occasione della partita con il Lecce per la terza giornata di Serie A.

nazionale
italia
scamacca

