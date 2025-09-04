Gattuso perde Scamacca: problemi al ginocchio, l'attaccante lascia il ritiro di Coverciano

Scamacca si è presentato al raduno di Coverciano già col problema al ginocchio: una volta compreso che non avrebbe recuperato neppure per la trasferta di lunedì in Ungheria contro Israele è stato deciso il suo rientro al club di appartenenza. Nel corso di questi giorni il 26enne ha provato a lavorare con i compagni ma non c'è stato nulla da fare. Ad attenderlo adesso c'è l'Atalanta che preme per riaverlo già per il 14 settembre in occasione della partita con il Lecce per la terza giornata di Serie A.