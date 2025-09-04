Italia, Gattuso: "Ci attende un compito difficilissimo, non ho tempo di emozionarmi"

Anche Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del momento della Nazionale e della sfida all'Estonia: "Sicuramente sono tante le cose che non hanno funzionato prima - le parole del centrocampista dell’Inter -. Nelle ultime due gestioni, l’ultimo periodo di Mancini e con Spalletti, abbiamo avuto difficoltà. Ritrovarci è la cosa più importante in questo momento, seguire ciò che ci dice il mister, che ci ha dato serenità, fiducia e ci ha fatto lavorare tanto bene. Noi dovremo ripagare tutto questo con le nostre prestazioni e le nostre qualità che abbiamo sempre avuto e che ultimamente abbiamo fatto fatica a portare in campo".