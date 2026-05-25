nazionale

Italia, i convocati di Baldini per Grecia e Lussemburgo: Pio e Donnarumma gli unici big

Soltanto Donnarumma e Pio Esposito tra i big, il ct dell'under21 tiene fede a quanto aveva dichiarato: spazio ai giovani 

25 Mag 2026 - 19:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno alle 20.45 allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 21 italiane, le 22 locali) sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini, che coadiuvato dal suo staff guiderà gli azzurri in occasione delle due gare, ha deciso di puntare su tanti giovani di prospettiva, ma che vantano già diverse presenze e gol nei principali campionati europei e nelle coppe: nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 classe 2006, 7 classe 2005 e 9 classe 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi.
Oltre a Gianluigi Donnarumma - capitano e capofila del gruppo dall'alto delle 81 presenze in azzurro - sono già nel giro della Nazionale maggiore anche Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito. Gli azzurri si raduneranno a Coverciano nella serata di giovedì 28 maggio e il giorno seguente sosterranno la prima seduta di allenamento. All'elenco dei convocati si aggiungono i calciatori Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli) e Dominic Vavassori (Atalanta), che parteciperanno alla fase di preparazione delle gare amichevoli da giovedì 28 a domenica 31 maggio.

Leggi anche
Giancarlo Antognoni 

Caso Italia-Grecia, il messaggio di Antognoni al ct ellenico: "Nessuna mancanza di rispetto"

Di seguito l'elenco dei convocati:

  • Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
  • Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
  • Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);
  • Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

    • Leggi anche
    Silvio Baldini

    Baldini ct senza paura: quanti giovani in Nazionale! Dentro Samuele Inacio e Koleosho, pochi i volti noti

    silvio baldini
    italia
    convocati
    lista

    Ultimi video

    05:00
    Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

    Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

    01:31
    SRV RULLO ROMA IN PARADISO CON GASP MUSICA 25/5 SRV

    Roma, Gasperini non sbaglia: è l'imperatore di Champions

    02:07
    Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

    Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

    02:00
    PREMIO USSI PISILLI SRV

    Roma, Pisilli: "Tornare in Champions è molto bello"

    02:06
    Conte e Dela show

    Conte e Dela show

    01:57
    Como vuol dire Champions

    Como vuol dire Champions

    02:15
    Trevisani: "Roma e Como, una vittoria degli allenatori"

    Trevisani: "Roma e Como, una vittoria degli allenatori"

    02:27
    PREMIO USSI ABETE E MALAGO SU TORINO SRV

    Scontri a Torino, la condanna di Malagò e Abete

    01:03
    PREMIO USSI MANCINI SRV

    Mancini al Premio USSI e il dribbling sulla Nazionale

    01:55
    Gasp uomo del destino

    Gasp uomo del destino

    02:12
    Trevisani: "Juventus e Milan, disastro delle società"

    Trevisani: "Juventus e Milan, disastro delle società"

    00:52
    Trevisani: "Allegri più responsabile di Spalletti"

    Trevisani: "Allegri più responsabile di Spalletti"

    01:09
    Il post Torino-Juventus

    Il post Torino-Juventus

    01:45
    Derby di Torino: tensione

    Torino: un derby ad alta tensione

    02:39
    Milan, addio Champions

    Milan, addio Champions: che scintille a Pressing

    05:00
    Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

    Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

    I più visti di Nazionale

    Silvio Baldini

    Baldini ct senza paura: quanti giovani in Nazionale! Dentro Samuele Inacio e Koleosho, pochi i volti noti

    DICH MANCINI EVENTO AVIS 23/5 DICH

    Mancini all'evento Avis: bocca cucita su Nazionale, campionato e City

    Mancini si smarca dal pressing: "Io ct dell'Italia? Prossima domanda..."

    La Nazionale riparte da Donnarumma e Pio Esposito: tutti i nomi del 4-3-3 targato Baldini

    Giancarlo Antognoni 

    Caso Italia-Grecia, il messaggio di Antognoni al ct ellenico: "Nessuna mancanza di rispetto"

    Da un azzurro all'altro: Conte pronto al ritorno in Nazionale dopo 10 anni ma c'è il nodo ingaggio

    Calcio ora per ora
    Vedi tutti
    18:59
    Milan, RedBird: "Fallimento inequivocabile, ora profonda riorganizzazione"
    18:40
    Lega Serie A: ufficiali le date di Campionato e Coppa Italia
    17:53
    Serie A, Giudice sportivo: 4 giornate a Grassi, 2 a Kabasele e Djuric
    17:22
    Alessandro Moggi piange la scomparsa della mamma: "Mi hai insegnato tutto"
    16:05
    Protti accompagna la figlia all'altare e la foto commuove i social: "Sei un esempio per tutti Igor"