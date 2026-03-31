Bosnia-Italia, gli azzurri sfidano anche il pararigori Vasilj: 50% di respinte in stagione

Nei tempi regolamentari, non è ancora riuscito a bloccarne uno con la maglia della Bosnia, di cui è titolare dal 2021. Contro di lui hanno segnato Rodrigues del Lussemburgo, Palmer dell'Inghilterra, Szoboszlai dell'Ungheria, Vombergar della Slovenia e Pittas di Cipro. Uno 0 su 5 in controtendenza con quello che ha fatto nelle ultime due stagioni in Germania, dove arriva dal 4 su 5 di rigori parati del 2024/25, fra cui due respinti a un italiano come Vincenzo Grifo.