Roy Keane sul caso Manchester City: "I loro trofei vanno buttati nella spazzatura"

Lo scandalo scoppiato in Premier League sul Manchester City ha fatto deflagrare polemiche sulla condotta del club di proprietà del City Group. Tra coloro che si sono schieri nettamente spicca Roy Keane. L'ex Manchester United, ai microfoni di ITV, si è scagliato contro i "cugini" dopo Cechia-Inghilterra: "Sapevano che questo avrebbe ferito molte persone, ma l'hanno fatto lo stesso. Se fossi un giocatore, butterei quelle medaglie nella spazzatura senza esitazione. Certo che lo farei; è barare... Hanno vinto sul campo perché hanno barato",
Keane ha spezzato una lancia a favore di Maresca e dei suoi uomini, che presto dovranno tornare in campo in un clima pesante: "Penso che la situazione sarà molto difficile per i giocatori, per l'allenatore Enzo Maresca e per il club, e per ciò che rappresentano, quando ci sono proprietari che non si fanno scrupoli a barare. È complicato mantenere un livello di eccellenza."