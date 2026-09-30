Roy Keane sul caso Manchester City: "I loro trofei vanno buttati nella spazzatura"

Lo scandalo scoppiato in Premier League sul Manchester City ha fatto deflagrare polemiche sulla condotta del club di proprietà del City Group. Tra coloro che si sono schieri nettamente spicca Roy Keane. L'ex Manchester United, ai microfoni di ITV, si è scagliato contro i "cugini" dopo Cechia-Inghilterra: "Sapevano che questo avrebbe ferito molte persone, ma l'hanno fatto lo stesso. Se fossi un giocatore, butterei quelle medaglie nella spazzatura senza esitazione. Certo che lo farei; è barare... Hanno vinto sul campo perché hanno barato",