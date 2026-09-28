Nations League: Bursa si tinge d'azzurro, l'Italia batte 4-1 la Turchia

È tutta un'altra Italia, a Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La Nazionale schiera dall'inizio tre debuttanti (Ruggeri, Sebastiano Esposito, Kayode) nel diluvio turco e sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League. Sin dal via è dominio per gli azzurri, Bayındır salva la sua porta e viene beffato al 9' dalla grande deviazione di Bastoni: tocco al volo sugli sviluppi di un corner ed è 1-0. La Turchia non reagisce e gli azzurri sfondano regolarmente sulle corsie, con gli esterni offensivi a liberare gli spazi per Frattesi e Kayode, molto attivo sulla destra. Proprio da un tentativo del terzino del Brentford nasce il raddoppio, col tap-in di Frattesi (22'), poi è subito tris: stessa azione che si ripete e, questa volta, Pio Esposito apparecchia per il 3-0 di Kayode.



I fratelli Esposito e Raspadori, uscito poi precauzionalmente nell'intervallo, sfiorano anche il poker nel dominio azzurro. La Turchia esce tra i fischi e Montella, sulla graticola coi tifosi che inneggiano al suo esonero, reagisce subito: tre cambi per risvegliare i suoi. La mossa è efficace, visto che i padroni di casa accorciano al 46': Barış Yılmaz buca la difesa e accorcia, male Ruggeri e Madonnaro. La Turchia si vede annullare un altro gol, dello stesso Yılmaz, per fuorigioco e affonda definitivamente al 50': colpo di testa in tuffo di Pio Esposito, dopo il palo di Tonali, è poker. L'Italia dunque può gestire le forze, con Mancini che concede spazio a Doumbia e Romano, in cerca di riscatto dopo l'errore al debutto. L'Italia controlla e sfiora la manita con Cambiaghi e Kayode, poi Aktürkoğlu si divora la rete per i turchi. Nei minuti finali entra anche Scamacca e sfuma il debutto per Vergara, che sembrava destinato all'ingresso già nei primissimi minuti della ripresa: Mancini si copre con Di Lorenzo, avanzando Kayode. Uno strepitoso Arda Güler tiene in avanti la Turchia, ma ormai è finita: l'Italia vince 4-1 e sale a quota 3 punti, rilanciandosi nel girone. Venerdì la sfida alla Francia, favorita per la vittoria del gruppo 1.