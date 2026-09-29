lo sfogo

Italia, Frattesi raggiunge Totti e spiega: “Dopo l’ultimo anno ho il fuoco dentro”

Il centrocampista della Lazio a Roma sembra rinato: "Se sono decisivo qui è perché lo sono stato nel club. Volevo giocare con continuità, era il mio obiettivo quest’anno"

29 Set 2026 - 11:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La vittoria dell'Italia per 4-1 contro la Turchia non è stata importante solo per il percorso degli Azzurri e per mantenere alto l'entusiasmo in vista della Francia, ma ha rappresentato una vera e propria liberazione per Davide Frattesi. Autore di un gol pesante, il centrocampista trasferitosi in estate dall'Inter alla Lazio per trovare maggiore spazio e rilanciato dal tecnico Gennaro Gattuso ha sfruttato i microfoni del post-partita per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e analizzare il suo recente passato.

“Ci tenevo, era tanto che non segnavo in Nazionale”, ha esordito Frattesi, che ha spiegato come il suo super inizio di stagione da 3 gol in 5 partite di campionato nasca dalla regolarità trovata nel club in questo avvio di stagione: "Non pensavo di partire così bene, ma ero parecchio motivato dopo l’ultimo anno. Ho il fuoco dentro”. Un chiaro riferimento alle difficoltà e allo scarso minutaggio vissuto nell'ultima stagione con la maglia nerazzurra, una situazione che, a suo dire, ha inciso inevitabilmente anche sul suo rendimento con la Nazionale.

"Se giochi 10 minuti..."

 Analizzando il proprio rendimento altalenante in azzurro, il centrocampista non ha usato giri di parole: “La colpa è in primis mia, ma le colpe credo stiano a metà. Se giochi dieci minuti a partita e poi ti ritrovi titolare, non è facile trovare la fiducia e il dialogo con i compagni”. Secondo Frattesi, un impiego così frammentario impedisce a un giocatore di esprimere appieno il proprio potenziale, costringendolo a rifugiarsi unicamente nelle giocate che gli riescono più semplici...

"Non sono solo un incursore"

 Uno dei temi centrali dello sfogo di Frattesi è l'insofferenza verso un'etichetta che considera ingiusta e riduttiva: “C’è questa idea che io sappia solo inserirmi, ma guardando la partita di oggi e chi mi ha seguito in campionato non è così. Chi ha giocato a calcio sa che non si può scendere in campo una partita ogni sette ed essere al top. Voglio togliermi questa etichetta al più presto, non credo mi rispecchi”. 

Il siparietto con Gattuso: "Gli manco..."

 C'è stato anche un momento per sorridere e rendere il doveroso tributo al suo attuale allenatore, Gennaro Gattuso: “Mi ha ridato fiducia, è stato fondamentale per me. Mi chiama tutti i giorni, gli manco. Anzi lo saluto perché sicuramente ci sta guardando: se mi chiedesse di andare a piedi da Roma a Milano e tornare, lo farei perché se lo merita”.

Con l'Inter zero gol e pochissime titolarità

 Il paragone con il triennio in nerazzurro è impietoso e spiega perfettamente il blocco che ha condizionato il calciatore. Nelle tre stagioni all’Inter Frattesi ha totalizzato 82 presenze in Serie A, ma soltanto 18 da titolare, con poco più di 2.700 minuti complessivi e undici reti: sei nel 2023-24 in 934 minuti e sei partenze, cinque nel 2024-25 in circa 1.225 minuti e nove partenze, zero nell’ultima annata in 569 minuti e appena tre titolarità. Non ha mai collezionato tre presenze consecutive dal primo minuto in campionato a Milano.

Leggi anche

Kayode la sorpresa più bella, Pio Esposito gol e sponde. Frattesi sempre "on fire"

frattesi
nazionale

Ultimi video

01:44
L'Alcione è per tutti

L'Alcione è "Special": sei squadre per lo sport inclusivo

00:56
DICH MONTELLA POST ITALIA DICH

"A Bologna ci sarai?" E Montella scoppia a ridere

03:41
"Il portiere perfetto"

"La comunicazione di Martinez, l'affidabilità di Meret e... ": Viviano costruisce il portiere perfetto

02:32
13 SRV BERLUSCONI, 90 ANNI 29/9

90 anni di Silvio Berlusconi: una vita straordinaria

01:41
DICH PIO ESPOSITO OK OK DICH

Pio Esposito: "Che emozione con mio fratello. La decida per mia nonna"

00:36
DICH KAYODE POST TURCHIA DICH

Kayode: "Giornata incredibile. dedicato alla mia famiglia"

01:29
DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

02:19
DICH BASTONI POST TURCHIA DICH

Bastoni: "Speriamo di esserci sbloccati, ma la strada è lunga"

01:30
SRV RULLO NAPOLI MERCATO E "RECUPERI" 28/09 SRV

Napoli, benedetta sosta: Allegri svuota l'infermeria

01:47
SRV RULLO GILARDINO "TORNA"... A PARMA 28/09 SRV

Il Gila torna per salvare il "suo" Parma

01:39
SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

01:30
SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

01:44
Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

Cuesta, in "A" salta un altro allenatore: ecco i giudizi

02:02
Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

Cosa deve e non deve fare l'Italia contro la Turchia

01:19
Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

Nations League, Turchia-Italia: solo Mancini sa chi giocherà

01:44
L'Alcione è per tutti

L'Alcione è "Special": sei squadre per lo sport inclusivo

I più visti di Nazionale

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Ritorno flop per Mancini: i social si scatenano. E c'è chi rimpiange Baldini

Alta tensione Donnarumma-Lukaku: non è la prima volta, c'è il precedente del 2021

DICH MANCINI SU CITY OK

Mancini, confronto col giornalista: "City colpevole? E di cosa?"

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

MCH PARTENZA ITALIA PER TURCHIA MCH

La Nazionale lascia Roma, manca Barella: le immagini

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:07
Napoli: Comune mette 50 milioni per candidare il Maradona a Euro 2032
12:01
Italia, Pio Esposito e il record azzurro: sul podio con Meazza e Rivera
11:30
Francia-Belgio, De Bruyne insulta l'arbitro per la regola del minuto
Gianni Infantino
11:12
Infantino punta sui soldi: promette più fondi ai membri Fifa
Murale Baresi
11:00
Baresi, lo street artist pronto a rifare l'opera vandalizzata a Casa Milan