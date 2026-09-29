Italia, Frattesi raggiunge Totti e spiega: “Dopo l’ultimo anno ho il fuoco dentro”

Il paragone con il triennio in nerazzurro è impietoso e spiega perfettamente il blocco che ha condizionato il calciatore. Nelle tre stagioni all’Inter Frattesi ha totalizzato 82 presenze in Serie A, ma soltanto 18 da titolare, con poco più di 2.700 minuti complessivi e undici reti: sei nel 2023-24 in 934 minuti e sei partenze, cinque nel 2024-25 in circa 1.225 minuti e nove partenze, zero nell’ultima annata in 569 minuti e appena tre titolarità. Non ha mai collezionato tre presenze consecutive dal primo minuto in campionato a Milano.