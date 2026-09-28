Figc, i giuristi spingono il Coni verso il commissariamento: "Malagò doveva essere tesserato"

È quanto apprende LaPresse da fonti calcistiche accreditate. I giuristi incaricati sono Franco Scoca, Massimo Coccia, Luigi Medugno e Alberto Angeletti. Sempre secondo quanto si apprende, la Giunta straordinaria del Coni incaricata di prendere la decisione in base a tali pareri legali dovrebbe essere convocata tra il 6 e il 9 ottobre.