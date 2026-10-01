Bologna, tegola Holm: fuori per 4-6 mesi. Ultime visite per l'ok a Darmian

Grave infortunio per Emil Holm del Bologna. L'esterno è andato Ko nella sfida contro la Romania con la sua Svezia di venerdì scorso ed è stato costretto all'operazione al tendine in Finlandia. Sarà fuori per i prossimi 4-6 mesi, come annunciato dal club rossoblù.
Anche per questo motivo, il Bologna accelera per tesserare Matteo Darmian, svincolato, che negli ultimi giorni si è allenato agli ordini di Raffaele Palladino. Se tutto andrà per il verso giusto negli ultimi check medici, il 36enne è pronto a tornare in Serie A.
Infortunio Holm, il comunicato del Bologna
"In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra. L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi".