Bologna, tegola Holm: fuori per 4-6 mesi. Ultime visite per l'ok a Darmian

01 Ott 2026 - 12:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Grave infortunio per Emil Holm del Bologna. L'esterno è andato Ko nella sfida contro la Romania con la sua Svezia di venerdì scorso ed è stato costretto all'operazione al tendine in Finlandia. Sarà fuori per i prossimi 4-6 mesi, come annunciato dal club rossoblù. 

Anche per questo motivo, il Bologna accelera per tesserare Matteo Darmian, svincolato, che negli ultimi giorni si è allenato agli ordini di Raffaele Palladino. Se tutto andrà per il verso giusto negli ultimi check medici, il 36enne è pronto a tornare in Serie A. 

Infortunio Holm, il comunicato del Bologna

 "In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra. L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi".

bologna
serie a
darmian

Ultimi video

02:08
DICH GNONTO PER SITO 30/9 DICH

Fiorentina, Gnonto esclusivo: "Nazionale resta un sogno e un obiettivo"

02:59
La Juve di Tacchinardi

La Juve di Tacchinardi

01:36
Modric, standing ovation

Modric, standing ovation

01:36
La strana pausa di Thuram

La strana pausa di Thuram

01:13
Oggi Danimarca-Portogallo

Oggi Danimarca-Portogallo

01:46
CR7 lascia il ritiro

CR7 lascia il ritiro

01:34
Malagò sta con Bianchedi

Malagò sta con Bianchedi

01:41
Federcalcio senza pace

Federcalcio senza pace

01:57
Francia contro Italia

Francia contro Italia

02:09
Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

Dimissioni Bianchedi, Malagò contro Abodi: "Uscita sgrammaticata e fuori luogo"

00:52
Malagò: "Partita complicata, progetto a lungo termine, spero di chiudere con l'Europeo 2032 in casa" DICH

Malagò: "Partita complicata, progetto a lungo termine, spero di chiudere con l'Europeo 2032 in casa"

01:50
Malagò: "Per noi un attestato di fiducia, solo uno stadio sarebbe pronto oggi per ospitare gli europei" DICH

Malagò: "Solo uno stadio sarebbe pronto oggi per ospitare gli Europei"

00:44
Malagò: "Sono sereno, mi hanno chiesto di fare il presidente"

Malagò: "Sono sereno, mi hanno chiesto di fare il presidente"

02:24
CLIP SOCIAL WEAH "CIAO A TUTTI BELLI E BRUTTI" 30/09 SRV

Weah 60 anni, così è nato il tormentone: "Ciao a tutti, belli e brutti"

02:28
13 SRV WEAH FA 60 ANNI 1/10 SRV okok

Weah 60 anni di magie e simpatia di un calciatore diverso da tutti

02:08
DICH GNONTO PER SITO 30/9 DICH

Fiorentina, Gnonto esclusivo: "Nazionale resta un sogno e un obiettivo"

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Lautaro Martinez
12:56
Argentina, Lautaro terzo miglior marcatore della storia: agganciato Aguero sul podio
12:48
Cuadrado l'ha fatto di nuovo, l’accoglienza in patria è una pioggia di fischi: "Traditore"
12:36
Bologna, tegola Holm: fuori per 4-6 mesi. Ultime visite per l'ok a Darmian
12:23
Portogallo, a Leão la 7 di Cristiano Ronaldo per la sfida alla Danimarca
12:05
Caso City, Klopp: "Nessuna festa per un titolo assegnato a tavolino"