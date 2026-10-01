Portogallo, a Leão la 7 di Cristiano Ronaldo per la sfida alla Danimarca

Sarà Rafael Leão il primo a indossare la 7 del Portogallo dopo Cristiano Ronaldo. L'ex Milan è stato scelto per ereditare, almeno per la partita di Nations League contro la Danimarca, il numero della leggenda lusitana. Rafa in nazionale è quasi sempre stato il numero 17, tolta una breve parentesi con il 15.
La notizia è riportata dalla Rtp, la televisione pubblica portoghese, che cita fonti ufficiali della Uefa. La storica maglia nº 7 è appartenuta in tutti questi anni a Cristiano Ronaldo, che l'ha indossata ininterrottamente dal 2008, quando la "ereditò" da Luís Figo. Per le regole della Nations League, qualcuno si sarebbe dovuto prendere per forza la maglia di Ronaldo: i numeri che possono essere assegnati sono dall'1 al 23, esattamente il numero di calciatori a disposizione dopo i forfait di Cr7 e Chico Conceicao.