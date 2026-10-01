Portogallo, a Leão la 7 di Cristiano Ronaldo per la sfida alla Danimarca

La notizia è riportata dalla Rtp, la televisione pubblica portoghese, che cita fonti ufficiali della Uefa. La storica maglia nº 7 è appartenuta in tutti questi anni a Cristiano Ronaldo, che l'ha indossata ininterrottamente dal 2008, quando la "ereditò" da Luís Figo. Per le regole della Nations League, qualcuno si sarebbe dovuto prendere per forza la maglia di Ronaldo: i numeri che possono essere assegnati sono dall'1 al 23, esattamente il numero di calciatori a disposizione dopo i forfait di Cr7 e Chico Conceicao.