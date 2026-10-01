Un volo da record: CR7 lascia il ritiro del Portogallo e fa impazzire il web

Cristiano Ronaldo © afp
Dopo le tensioni nate all'interno della nazionale portoghese in vista della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha lasciato improvvisamente il gruppo, imbarcandosi sul suo jet privato in direzione Madrid. Un semplice spostamento aereo che si è trasformato nel volo più seguito del mondo, come riporta Marca. Secondo le segnalazioni del sito flightradar24, infatti, circa 20000 persone avrebbero seguito in contemporanea il viaggio del cinque volte Pallone d'Oro.
Una decisione, quella di lasciare il ritiro, presa in seguito alle parole in conferenza stampa del ct del Portogallo Jorge Jesus, che aveva espresso la volontà di escludere CR7 dai titolari di Danimarca-Portogallo, in programma per questa sera e disponibile in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it.