Un volo da record: CR7 lascia il ritiro del Portogallo e fa impazzire il web

Dopo le tensioni nate all'interno della nazionale portoghese in vista della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha lasciato improvvisamente il gruppo, imbarcandosi sul suo jet privato in direzione Madrid. Un semplice spostamento aereo che si è trasformato nel volo più seguito del mondo, come riporta Marca. Secondo le segnalazioni del sito flightradar24, infatti, circa 20000 persone avrebbero seguito in contemporanea il viaggio del cinque volte Pallone d'Oro.