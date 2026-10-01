Zizou, ancora tu? Vent'anni dopo ritroviamo un campione che ci ha esaltato e fatto soffrire

Ci punisce con la Francia al Saint-Denis nel quarto del Mondiale 1998, e due anni dopo nella finale di Euro 2000. La rivincita sarà dolce per noi nel 2006 e amarissima per lui, con quell'immagine che sublima l'istante nel fotogramma di lui che, espulso, passa di fianco alla coppa più bella senza nemmeno guardarla. Da allenatore ha pensato bene che la mediocrità non facesse parte della sua vita, nonostante un atteggiamento sempre umile e quasi dimesso. Sa anche scegliere bene: prima il Real Madrid e poi la Francia. Con la squadra di Florentino si porta a casa il record di tre Champions consecutive in panchina, poi decide di andarsene ma non riesce a dire di no al richiamo merengue e vince un'altra Liga. Star fermo non lo disturba più di tanto e infatti torna solo quando gli offrono la guida della Francia, la Nazionale che, insieme alla Spagna, ha la qualità più alta, tra campo e panchina, del calcio mondiale.