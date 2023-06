Italia, Gigio Donnarumma fa dietrofront: "Strumentalizzate le mie parole"

NAZIONALE

Dopo la sfida persa contro la Spagna il portiere azzurro aveva detto "non ci divertiamo più come prima"

© Getty Images Gigio Donnaruma fa marcia indietro dopo le dichiarazioni rilasciate alla fine della semifinale di Nations League persa contro la Spagna. "Sono felice quando l'Italia vince, assolutamente - ha spiegato il portiere azzurro -. Il significato era palese, ma qualcuno ha voluto strumentalizzare le mie parole e quelle di Acerbi". Il riferimento è a quel "non ci divertiamo più come prima" pronunciato da Gigio a caldo alla fine della partita. "Mi riferivo alla spensieratezza e al divertimento nel giocare la palla", ha aggiunto cercando di chiudere la questione.

"Non ho problemi a stare qui o negli allenamenti - ha proseguito Donnarumma cercando di chiarire ulteriormente il feeling con l'ambiente azzurro poco prima della finalina contro l'Olanda -. L'hanno capito tutti tranne uno, e questo ci ha dato molto fastidio". "Per fortuna il mister è intelligente e ci siamo fatti una risata - ha aggiunto il portiere del Psg e della Nazionale con lo sguardo rivolto al futuro e alle prossime sfide con la maglia dell'Italia -. Niente ci destabilizza, continuiamo a lavorare duramente".

Un chiarimento d'obbligo. Dopo le dichiarazioni post partita di Gigio, infatti, anche Roberto Mancini aveva mostrato un certo disappunto per quello che gli era stato riferito. "Non so se abbiano detto davvero così, glielo chiederò - aveva tuonato il ct azzurro lasciando intuire la necessità di un confronto a breve nello spogliatoio -. Ma se non si divertono, allora è un problema".