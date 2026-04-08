Giaccherini sul futuro della Nazionale: "Conte l'uomo giusto per gli azzurri, con lui volavamo in campo"

Per Giaccherini, ciò che manca alla nazionale è la figura di un condottiero, che conosca bene l'ambiente e per la quale sia pronto dare tutto: "Ha già dimostrato di saper fare bene in Nazionale. E lo dice la sua storia: ha rifondato con la Juventus, con l’Inter e con il Napoli. E lo farebbe anche con l’Italia, ora più che mai". Una Nazionale che, come quella che si approcciava agli Europei 2016, aveva bisogno di essere rifondata: "Arrivò e cambiò tutto. Io lo avevo avuto alla Juventus e sapevo cosa poteva dare al nostro gruppo. Sia a Torino che a Coverciano le sedute erano massacranti, ma in campo volavamo. Ci disse che fare bene era la nostra missione e che dovevamo essere soldati pronti alla battaglia. Non avevamo campioni, ma è stata la fame a fare la differenza".