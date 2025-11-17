Logo SportMediaset

Italia, Gattuso alla Supercoppa Italiana in vista dei Playoff Mondiali

Il ct azzurro seguirà da vicino la Final Four che si giocherà a fine dicembre, esclusiva Mediaset

di Stefano Fiore
17 Nov 2025 - 13:47

Lunedì scorso a Coverciano, Rino Gattuso e il suo vice Luigi Riccio hanno organizzato una riunione con la rete degli osservatori federali per analizzare il campionato di Serie A e gli azzurri all'estero. Come scrive il Corriere dello Sport, il ct crede molto in questo lavoro di analisi e, calendario alla mano, ha già stabilito una quindicina di partite che osserverà personalmente sino a metà gennaio, valutando caratteristiche e stato di forma dei giocatori.

Supercoppa Italiana in Arabia

 Gattuso si sposterà presto all'estero per un appuntamento cruciale: prima di Natale, volerà in Arabia Saudita per seguire la Supercoppa Italiana, che si terrà a Riad e che Mediaset trasmetterà in esclusiva.

  • Le partite: la prima semifinale (18 dicembre) vedrà scontrarsi Napoli e Milan, mentre il 19 scenderanno in campo Bologna e Inter, con finale prevista il 22.
  • Obiettivo: la Supercoppa è un'occasione perfetta per tenere d'occhio numerosi azzurri in un contesto di alta competitività, e per confrontarsi direttamente con dirigenti e allenatori dei club.

Stage a Coverciano per preparare i playoff

 Per evitare che la Nazionale si ritrovi direttamente a tre giorni dai playoff di marzo, il presidente federale Gravina ha invece chiesto alla Lega di Serie A di organizzare almeno uno stage a Coverciano nella prima metà di febbraio.

