Italia, Gattuso alla Supercoppa Italiana in vista dei Playoff Mondiali

Lunedì scorso a Coverciano, Rino Gattuso e il suo vice Luigi Riccio hanno organizzato una riunione con la rete degli osservatori federali per analizzare il campionato di Serie A e gli azzurri all'estero. Come scrive il Corriere dello Sport, il ct crede molto in questo lavoro di analisi e, calendario alla mano, ha già stabilito una quindicina di partite che osserverà personalmente sino a metà gennaio, valutando caratteristiche e stato di forma dei giocatori.