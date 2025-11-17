Italia, Gattuso alla Supercoppa Italiana in vista dei Playoff Mondiali

Italia-Norvegia, le immagini del match
Il ct azzurro seguirà da vicino la Final Four che si giocherà a fine dicembre, esclusiva Mediasetdi Stefano Fiore
Lunedì scorso a Coverciano, Rino Gattuso e il suo vice Luigi Riccio hanno organizzato una riunione con la rete degli osservatori federali per analizzare il campionato di Serie A e gli azzurri all'estero. Come scrive il Corriere dello Sport, il ct crede molto in questo lavoro di analisi e, calendario alla mano, ha già stabilito una quindicina di partite che osserverà personalmente sino a metà gennaio, valutando caratteristiche e stato di forma dei giocatori.
Gattuso si sposterà presto all'estero per un appuntamento cruciale: prima di Natale, volerà in Arabia Saudita per seguire la Supercoppa Italiana, che si terrà a Riad e che Mediaset trasmetterà in esclusiva.
Per evitare che la Nazionale si ritrovi direttamente a tre giorni dai playoff di marzo, il presidente federale Gravina ha invece chiesto alla Lega di Serie A di organizzare almeno uno stage a Coverciano nella prima metà di febbraio.
