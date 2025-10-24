Supercoppa italiana 2025, svelate date e orari dei match: la finalissima il 22 dicembre alle 20

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della Supercoppa italiana 2025, che anche in questa edizione si svolgerà interamente in Arabia Saudita. Il mini torneo si aprirà giovedì 18 dicembre alle 20 con Napoli-Milan, prima delle due semifinali che vedrà opposte la vincitrice della scorsa Serie A e la finalista della scorsa Coppa Italia; venerdì 19, sempre alle 20, sarà invece la volta di Bologna-Inter (vincitrice della Coppa Italia contro seconda classificata in campionato). L'appuntamento con la finalissima è per lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20.