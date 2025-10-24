Supercoppa italiana 2025, svelate date e orari dei match: la finalissima il 22 dicembre alle 20

Si comincia con Napoli-Milan il 18, poi Bologna-Inter il 19di Redazione
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della Supercoppa italiana 2025, che anche in questa edizione si svolgerà interamente in Arabia Saudita. Il mini torneo si aprirà giovedì 18 dicembre alle 20 con Napoli-Milan, prima delle due semifinali che vedrà opposte la vincitrice della scorsa Serie A e la finalista della scorsa Coppa Italia; venerdì 19, sempre alle 20, sarà invece la volta di Bologna-Inter (vincitrice della Coppa Italia contro seconda classificata in campionato). L'appuntamento con la finalissima è per lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20.
IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A
"Le gare per l’aggiudicazione della Supercoppa italiana 2025/2026, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentottesima edizione del trofeo, si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita), presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 tra le Società:
SSC Napoli: Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2024/2025
Bologna FC: Società Vincitrice Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025
FC Internazionale: Società seconda classificata nel Campionato Serie A Enilive 2024/2025
AC Milan: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025
Il presente elenco rappresenta l’ordine di ranking tra le suddette Società e determina altresì l’ordine di svolgimento della gara di Finale.
Lo schema delle gare è il seguente:
Semifinale A (vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia): Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
Semifinale B (vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A): Bologna – Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane (l’ordine di svolgimento della Finale è determinato dal ranking di cui sopra)".