Calcio

Euro 2032, Abodi: "Non esiste alcun rischio di perdere evento"

17 Nov 2025 - 11:02

"Perdere gli Europei del 2032 è un rischio che non si corre, non capisco perché c'è questa capacità di far partire allarmi che non rappresentano la realtà. Saremo pronti per settembre 2026 per fare in modo che la Federazione indichi alla Uefa 5 stadi. Tre stadi ci sono, due si aggiungeranno sulla base di una competizione tra tutti i candidati". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Rai Radio 1 spegne le voci sulla possibilità che l'Italia non riesca ad organizzare Euro 2032 insieme alla Turchia. "E' stata chiusa la stagione del prendere atto che gli stadi italiani non siano all'altezza di quelli internazionali, c'è un commissario straordinario che abbiamo nominato, c'è un portafoglio finanziario configurato con il ministro Giorgetti per il fondo equity. Stiamo mettendo in campo un'operazione di sistema, ognuno sarà messo nella condizione di superare le pastoie della burocrazia e di avere supporti finanziati non a fondo perduto ma con investimenti che lo Stato farà in tutti progetti stadio", conclude Abodi. 

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per Dusan

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

00:14
MCH JOHNNY DEPP BOCA MCH

Anche Johnny Depp in tribuna per il Boca

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Follia Ronaldo: gomitata all'avversario e rosso diretto. E ora l'esordio al Mondiale è a rischio

13:18
Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"
12:07
Qualificazioni Mondiali Uefa, la classifica marcatori incorona Haaland
11:02
Euro 2032, Abodi: "Non esiste alcun rischio di perdere evento"
10:00
Mondiali 2026, Abodi sull'Italia: "C'è ancora speranza, coltiviamo la fiducia"
09:19
Mondiali 2026: Italia ora ai playoff, sorteggi giovedì