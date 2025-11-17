Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio, tra un mese il rientro di Cancellieri

17 Nov 2025 - 14:15
© Getty Images

© Getty Images

Al rientro dalla sosta, la Lazio dovrà fare ancora a meno di Matteo Cancellieri. Protagonista di un ottimo inizio di stagione, l'esterno biancoceleste è alle prese con una lesione miotendinea rimediata nella sfida contro l'Atalanta a ottobre. I tempi di recupero si sono dimostrati più lunghi del previsto: il classe 2002 sarà indisponibile contro il Lecce, per il doppio impegno con il Milan in Coppa Italia e campionato e contro il Bologna. Il suo rientro potrebbe coincidere con la sfida al Parma del 13 dicembre. 

Ultimi video

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro con il derby nella testa

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per capire le condizioni di Vlahovic

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte e prepara il match con l'Atalanta

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio dei playoff Mondiali

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

00:14
MCH JOHNNY DEPP BOCA MCH

Anche Johnny Depp in tribuna per il Boca

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

I più visti di Calcio

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Follia Ronaldo: gomitata all'avversario e rosso diretto. E ora l'esordio al Mondiale è a rischio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:25
Fiorentina, l'ex Prandelli assolve Pioli: "Non può essere l'unico responsabile"
15:38
Roma, buone notizie: Ferguson recuperato. Anche Bailey punta la Cremonese
14:15
Lazio, tra un mese il rientro di Cancellieri
13:18
Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"
12:07
Qualificazioni Mondiali Uefa, la classifica marcatori incorona Haaland