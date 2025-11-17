Lazio, tra un mese il rientro di Cancellieri

Al rientro dalla sosta, la Lazio dovrà fare ancora a meno di Matteo Cancellieri. Protagonista di un ottimo inizio di stagione, l'esterno biancoceleste è alle prese con una lesione miotendinea rimediata nella sfida contro l'Atalanta a ottobre. I tempi di recupero si sono dimostrati più lunghi del previsto: il classe 2002 sarà indisponibile contro il Lecce, per il doppio impegno con il Milan in Coppa Italia e campionato e contro il Bologna. Il suo rientro potrebbe coincidere con la sfida al Parma del 13 dicembre.