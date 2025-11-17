Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"

Fabio Grosso, ospite su Rai Radio 1, ha parlato del giovane attaccante della nazionale Pio Esposito: "Sta iniziando ora ad affacciarsi ad alti livelli con l'Inter e con la Nazionale. Si dice spesso che abbiamo bisogno di volti nuovi e di qualità, lui è la dimostrazione del fatto che in giro ce ne sono". Poi, ancora sull'attuale situazione della nazionale: "I giovani devono essere messi nelle condizioni di potersi esprimere, facendo continui paragoni con il passato e con la Nazionale del 2006 sicuramente non li aiutiamo e non aiutiamo il nostro sistema".