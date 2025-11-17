Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"

17 Nov 2025 - 13:18
© Getty Images

© Getty Images

Fabio Grosso, ospite su Rai Radio 1, ha parlato del giovane attaccante della nazionale Pio Esposito: "Sta iniziando ora ad affacciarsi ad alti livelli con l'Inter e con la Nazionale. Si dice spesso che abbiamo bisogno di volti nuovi e di qualità, lui è la dimostrazione del fatto che in giro ce ne sono". Poi, ancora sull'attuale situazione della nazionale: "I giovani devono essere messi nelle condizioni di potersi esprimere, facendo continui paragoni con il passato e con la Nazionale del 2006 sicuramente non li aiutiamo e non aiutiamo il nostro sistema".

Ultimi video

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per Dusan

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

00:14
MCH JOHNNY DEPP BOCA MCH

Anche Johnny Depp in tribuna per il Boca

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

I più visti di Calcio

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

Follia Ronaldo: gomitata all'avversario e rosso diretto. E ora l'esordio al Mondiale è a rischio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:18
Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"
12:07
Qualificazioni Mondiali Uefa, la classifica marcatori incorona Haaland
11:02
Euro 2032, Abodi: "Non esiste alcun rischio di perdere evento"
10:00
Mondiali 2026, Abodi sull'Italia: "C'è ancora speranza, coltiviamo la fiducia"
09:19
Mondiali 2026: Italia ora ai playoff, sorteggi giovedì