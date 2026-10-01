Francia-Italia, Mancini cambia tutto: centrocampo e attacco rivoluzionati

Partiamo dalle certezze di formazione, che non sono molte alla vigilia di Francia-Italia. Non saranno della partita alcuni dei 34 convocati di Roberto Mancini, come già successo contro Belgio e Turchia. Gli esclusi sono Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano. Rispetto al viaggio per Bursa, si aggregherà al volo per Parigi un calciatore in più (lunedì erano rimasti a Coverciano dieci calciatori).