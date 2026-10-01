LE PROBABILI

Francia-Italia, Mancini cambia tutto: centrocampo e attacco rivoluzionati

Roberto Mancini fa verso una rivoluzione a metà nell'undici che affronterà domani la selezione di Zidane. Ancora vivi diversi ballottaggi, Tonali verso la panchina

01 Ott 2026 - 13:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Partiamo dalle certezze di formazione, che non sono molte alla vigilia di Francia-Italia. Non saranno della partita alcuni dei 34 convocati di Roberto Mancini, come già successo contro Belgio e Turchia. Gli esclusi sono AhanorCambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano. Rispetto al viaggio per Bursa, si aggregherà al volo per Parigi un calciatore in più (lunedì erano rimasti a Coverciano dieci calciatori). 

Chiariti i nove lasciati in Italia, si ha un quadro più definito, o quasi, di chi potrebbe partire dal primo minuto nella super sfida dello "Stade de France" di Saint-Denis. Donnarumma, ça va sans dire (a proposito di Francia), difenderà i pali. Di fronte al portierone sorgono già i primi dubbi del Mancio, che come riporta il nostro inviato Simone Malagutti ha provato oggi una formazione sorprendente... 

Leggi anche
 Mancini 

Francia-Italia: 9 esclusi dai convocati di Mancini: out Romano e Inacio. Tornano Barella e Mancini

Bastoni dovrebbe essere confermato sul centrosinistra, di fianco all'interista il primo testa a testa tra Mancini, titolare contro il Belgio, e Scalvini, schierato dal primo minuto a Bursa e anche oggi nelle prove della vigilia. Lo stadio "a coccodrillo" ha visto l'esplosione di Kayode, cui il ct azzurro non rinuncerà a Saint-Denis. Sul fronte opposto torna Di Lorenzo, che erediterà la fascia presidiata da Ruggeri in Turchia. 

La grande sorpresa in regia, dove al posto di Sandro Tonali, in campo sia col Belgio che con la Turchia lunedì, c'era Ricci. La mezzala sinistra sarà uno tra Fagioli e Doumbia, provato oggi tra i titolari insieme al rientrante Barella, che al momento sembra in vantaggio sull'ex compagno Davide Frattesi, uno dei giocatori più in forma della rosa di Mancini.

Il tridente offensivo è tutto in ballottaggio. Per il ruolo di centravanti tra Pio Esposito e Kean potrebbe spuntarla Scamacca, provato al centro di un tridente composto sulle fasce da Maldini (in vantaggio su Vergara a destra) e Kean, che parte quindi davanti rispetto a Cambiaghi e Sebastiano Esposito a sinistra.

La probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Kayode; Barella, Ricci, Doumbia; Maldini, Scamacca, Kean.

Leggi anche

Italia, Bianchedi lascia il ruolo di capodelegazione: "Passo indietro per proteggere maglia azzurra da polemiche"

francia-italia
roberto mancini

Ultimi video

02:08
DICH GNONTO PER SITO 30/9 DICH

Fiorentina, Gnonto esclusivo: "Nazionale resta un sogno e un obiettivo"

02:59
La Juve di Tacchinardi

La Juve di Tacchinardi

01:36
Modric, standing ovation

Modric, standing ovation

01:36
La strana pausa di Thuram

La strana pausa di Thuram

01:13
Oggi Danimarca-Portogallo

Oggi Danimarca-Portogallo

01:46
CR7 lascia il ritiro

CR7 lascia il ritiro

01:34
Malagò sta con Bianchedi

Malagò sta con Bianchedi

01:41
Federcalcio senza pace

Federcalcio senza pace

01:57
Francia contro Italia

Francia contro Italia

02:09
Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

Dimissioni Bianchedi, Malagò contro Abodi: "Uscita sgrammaticata e fuori luogo"

00:52
Malagò: "Partita complicata, progetto a lungo termine, spero di chiudere con l'Europeo 2032 in casa" DICH

Malagò: "Partita complicata, progetto a lungo termine, spero di chiudere con l'Europeo 2032 in casa"

01:50
Malagò: "Per noi un attestato di fiducia, solo uno stadio sarebbe pronto oggi per ospitare gli europei" DICH

Malagò: "Solo uno stadio sarebbe pronto oggi per ospitare gli Europei"

00:44
Malagò: "Sono sereno, mi hanno chiesto di fare il presidente"

Malagò: "Sono sereno, mi hanno chiesto di fare il presidente"

02:24
CLIP SOCIAL WEAH "CIAO A TUTTI BELLI E BRUTTI" 30/09 SRV

Weah 60 anni, così è nato il tormentone: "Ciao a tutti, belli e brutti"

02:28
13 SRV WEAH FA 60 ANNI 1/10 SRV okok

Weah 60 anni di magie e simpatia di un calciatore diverso da tutti

02:08
DICH GNONTO PER SITO 30/9 DICH

Fiorentina, Gnonto esclusivo: "Nazionale resta un sogno e un obiettivo"

I più visti di Nazionale

Italia, Bianchedi lascia il ruolo di capodelegazione: "Passo indietro per proteggere maglia azzurra da polemiche"

DICH MANCINI SU CITY OK

Mancini, confronto col giornalista: "City colpevole? E di cosa?"

È tutta un'altra Italia: quattro gol alla Turchia, gli azzurri vincono e convincono

Italia, missione riscatto in Turchia: Mancini rivoluziona l'undici titolare

Da Gozzano alla Premier: la storia di Kayode, rimpianto Juve e sorpresa dell’Italia di Mancini

Figc, i giuristi spingono il Coni verso il commissariamento: "Malagò doveva essere tesserato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Lautaro Martinez
12:56
Argentina, Lautaro terzo miglior marcatore della storia: agganciato Aguero sul podio
12:48
Cuadrado l'ha fatto di nuovo, l’accoglienza in patria è una pioggia di fischi: "Traditore"
12:36
Bologna, tegola Holm: fuori per 4-6 mesi. Ultime visite per l'ok a Darmian
12:23
Portogallo, a Leão la 7 di Cristiano Ronaldo per la sfida alla Danimarca
12:05
Caso City, Klopp: "Nessuna festa per un titolo assegnato a tavolino"