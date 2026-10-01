Francia-Italia, Mancini cambia tutto: centrocampo e attacco rivoluzionati
Roberto Mancini fa verso una rivoluzione a metà nell'undici che affronterà domani la selezione di Zidane. Ancora vivi diversi ballottaggi, Tonali verso la panchina
Partiamo dalle certezze di formazione, che non sono molte alla vigilia di Francia-Italia. Non saranno della partita alcuni dei 34 convocati di Roberto Mancini, come già successo contro Belgio e Turchia. Gli esclusi sono Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano. Rispetto al viaggio per Bursa, si aggregherà al volo per Parigi un calciatore in più (lunedì erano rimasti a Coverciano dieci calciatori).
Chiariti i nove lasciati in Italia, si ha un quadro più definito, o quasi, di chi potrebbe partire dal primo minuto nella super sfida dello "Stade de France" di Saint-Denis. Donnarumma, ça va sans dire (a proposito di Francia), difenderà i pali. Di fronte al portierone sorgono già i primi dubbi del Mancio, che come riporta il nostro inviato Simone Malagutti ha provato oggi una formazione sorprendente...
Bastoni dovrebbe essere confermato sul centrosinistra, di fianco all'interista il primo testa a testa tra Mancini, titolare contro il Belgio, e Scalvini, schierato dal primo minuto a Bursa e anche oggi nelle prove della vigilia. Lo stadio "a coccodrillo" ha visto l'esplosione di Kayode, cui il ct azzurro non rinuncerà a Saint-Denis. Sul fronte opposto torna Di Lorenzo, che erediterà la fascia presidiata da Ruggeri in Turchia.
La grande sorpresa in regia, dove al posto di Sandro Tonali, in campo sia col Belgio che con la Turchia lunedì, c'era Ricci. La mezzala sinistra sarà uno tra Fagioli e Doumbia, provato oggi tra i titolari insieme al rientrante Barella, che al momento sembra in vantaggio sull'ex compagno Davide Frattesi, uno dei giocatori più in forma della rosa di Mancini.
Il tridente offensivo è tutto in ballottaggio. Per il ruolo di centravanti tra Pio Esposito e Kean potrebbe spuntarla Scamacca, provato al centro di un tridente composto sulle fasce da Maldini (in vantaggio su Vergara a destra) e Kean, che parte quindi davanti rispetto a Cambiaghi e Sebastiano Esposito a sinistra.
La probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Kayode; Barella, Ricci, Doumbia; Maldini, Scamacca, Kean.